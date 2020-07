Itxaso ve un "órdago" la postura de Urkullu porque habrá Comisión pero cree que antes se debe conformar el Gobierno

Pide "paciencia" y que Urkullu acuda a la Conferencia de Presidentes porque con su actitud "enmienda a la totalidad su trayectoria"

BILBAO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha calificado de "órdago" que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, no vaya a acudir a la Conferencia de Presidentes mientras el Gobierno central no convoque la Comisión mixta del Concierto y ha señalado que no se puede dudar del compromiso de Pedro Sánchez de convocarla pero cree que antes se debería constituir el nuevo Gobierno Vasco y celebrar un diálogo multilateral con todas las comunidades en ese foro. Por ello, ha pedido "menos ansiedad y un poco de paciencia".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Denis Itxaso ha indicado que, por tanto, Urkullu debería acudir "sin lugar a dudas" a esta cita prevista para el viernes en La Rioja.

Itxaso ha manifestado que, en esa Conferencia de presidentes, Pedro Sánchez, pretende "compartir" con los presidentes autonómicos "unas claves" en relación al acuerdo cerrado sobre los fondos europeos porque "es importante a la hora de pensar el destino de esos fondos".

"Ese diálogo federal, multilateral, es fundamental para que España y su tejido económico salga cuanto antes de esta situación", ha añadido. Por ello, cree que es "fundamental" que Euskadi y su máximo representante, el Lehendakari, estén presentes en esa conferencia porque se "van a tratar cuestiones muy interesantes en la defensa de los intereses vascos".

COMPROMISO

Itxaso ha afirmado que el Gobierno de España ha asumido el "compromiso" de convocar la Comisión mixta del Concierto, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi y no cree que "haya razones para dudar de la palabra del presidente del Gobierno y del Gobierno de España".

"Esa comisión se va a celebrar, pero todo el mundo puede comprender que acabamos de salir de unas elecciones autonómicas, que no es el mejor momento durante una campaña electoral para reunir esa comisión, todo el mundo puede comprender que el Gobierno vasco actual está en funciones y hay que tener menos ansiedad y un poco de paciencia para que, concluidas las negociaciones, se constituya el Gobierno Vasco y, en plenas facultades, el Gobierno Vasco pueda acudir a esa Comisión mixta del Concierto", ha añadido.

Asimismo, también ha insistido en que "todo el mundo puede comprender" que el Gobierno de España, hasta hace poco, ha estado inmerso en las negociaciones de los fondos europeos que son "fundamentales también para saber cuál es el techo de endeudamiento y cuáles son las capacidades financieras del Estado que se van a poner sobre la mesa en esa comisión bilateral con el Gobierno Vasco".

Además, ha indicado que también se debería entender que, previamente a ese diálogo bilateral, el Gobierno de España pretenda llevar a cabo "un diálogo federal y multilateral" con todas las comunidades autónomas.

"Y pasadas todas estas cuestiones, evidentemente tendrá lugar esa comisión mixta porque además, es obligado, pero, hacer ese tipo de órdagos y plantear condicionalidades de esas características para acudir simplemente a una reunión, con esta actitud, el Lehendakari se hace una enmienda a la totalidad a su propia trayectoria porque en campaña electoral hemos visto a un Lehendakari más proclive al pacto, al entendimiento y al diálogo", ha agregado.

Denis Itxaso ha afirmado que, en estos momentos, Euskadi "merece que, quien le representa, esté presente en ese diálogo porque se van a compartir informaciones muy importantes a la hora también de elaborar los presupuestos futuros de la Comunidad autónoma vasca y concebir la manera en la que queremos afrontar la salida de esa crisis".

Según ha destacado, la información que se va a compartir con las comunisades autónomas sobre los planes europeos es "fundamental" para comprender no solo el destino de esos fondos, sino "cuáles son las políticas que se van a favorecer y priorizar en el destino de esos fondos".

Itxaso cree que existe un "amplio consenso" en que Euskadi va a tener que hacer un "especial esfuerzo" en todos aquellos sectores económicos afectados por la restricciones a la movilidad porque el virus tiene esa "capacidad de traspasar fronteras". Ello afecta, según ha apuntado, al turismo que tiene un peso "creciente" en la "tarta económica vasca" y también a sectores industriales como el oil&gas, la aeronáutica, la automoción o la máquina herramienta.

Según ha indicado, son sectores que van a necesitar del apoyo del Gobierno de España y de esos fondos europeos, para lo cual "sería muy conveniente que el Gobierno Vasco participase de ese diálogo y de esa conversación" porque, de otro modo, es "muy difícil que se puedan alinear las políticas".

Itxaso ha afirmado que una Conferencia de Presidentes es "un diálogo, una conversación multilateral" y, en la de este viernes, el Gobierno va a explicar a las comunidades todo lo que tiene que ver con el reparto de fondos y el Gobierno de España también "acude a escuchar" a las comunidades y sus problemáticas y ha añadido que, más allá de cuestiones económicas, también se hablará de cuestiones relacionadas con la salud pública y cómo se están afrontando los servicios autonómicos de salud los brotes detectados.