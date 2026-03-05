Itziar Carrocera (PNV) proclamada nueva alcaldesa de Santurtzi con los cinco votos en blanco del PSE-EE

La nueva alcaldesa de Santurtzi (Bizkaia), Itziar Carrocera, con el bastón de mando tras ser elegida en el pleno municipal - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PNV Itziar Carrocera ha sido proclamada nueva alcaldesa de Santurtzi, en sustitución de la también jeltzale Karmele Tubilla, que renunció a su cargo. Los votos en blanco de los cinco concejales del PSE-EE han favorecido que se designara a la aspirante jeltzale, como lista más votada en las pasadas eleccciones municipales.

A las dos candidatas de la formación jeltzale y de EH Bildu, Miren Matanzas, se ha sumado esta misma mañana un tercer aspirante, el único concejal del PP, Luis Ángel Urdiales. Ninguno de los tres ha recabado los 11 de los 21 respaldos que se necesitaban para lograr la mayoría absoluta.

Carrocera ha recibido los apoyos de los siete concejales de su partido, Matanzas los seis votos de los ediles de su grupo, EH Bildu, y los dos de Elkarrenin Podemos, mientras que Urdiales solo ha sido respaldado con un voto. Los socialistas no han apoyado a ninguno de los tres y ha votado en blanco. De esta forma, ha sido proclamada la aspirante de la lista más votada, Itziar Carrocera.

En su primer discurso como alcaldesa, Carrocera ha asegurado que asume su responsabilidad "con ilusión, respeto y determinación, consciente de las dificultades, pero consciente también de que el pueblo tiene la fuerza suficiente para afrontar el futuro con consenso y valentía". "Me voy a dejar la piel, voy a darlo todo por el pueblo", ha asegurado.

