Los IX Fair Saturday Awards distinguen a las Premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchu y Shirin Ebadi

Jordi Albareda, Nora Sarasola, Leixuri arrizabalaga y Kontxi Klaver en la presentación de los IX Fair Saturday Awards en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La IX edición de los Fair Saturday Awards, que organiza anualmente la Fundación Fair Saturday en Bilbao, distinguirá a las Premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchu (1992) y Shirin Ebadi (2003), a la filósofa Nancy Fraser, a la escritora Premio Princesa de Asturias 2019 Siri Hustvedt, a la cineasta y activista siria Waad Al-Kateab, a la productora y cineasta Lara Izagirre, y al filósofo Daniel Innerarity.

La directora de Obral Social BBK, Nora Sarasola, la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, la concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, y el CEO de la Fundación Fair Saturday, Jordi Albareda, han dado a conocer este lunes en Bilbao a las personas premiadas en la IX edición de los Fair Saturday Awards, acto que dará comienzo al BBK Bilbao Kultura Social Forum.

Desde 2017, la Fundación Fair Saturday organiza anualmente los Fair Saturday Awards, reconocimientos a organizaciones y personas a nivel internacional que destacan por su impacto social a través de la cultura. Estos premios inciden en la necesidad de crear y promover nuevos modelos de actuación que contribuyan a un crecimiento más inclusivo, justo y sostenible.

Según ha explicado Jordi Albareda, los objetivos de estos premios son "tratar de identificar y honrar a casos y personas que a través de la educación, a través de la cultura, están generando impacto social y nos están llevando más lejos de una forma más profunda".

Albareda ha recordado que los Fair Saturday Awards han reconocido hasta la fecha a 58 casos de alrededor de 30 países, entre los que destacado los Premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz (2025) y Abhijit Banerjee (2024), la escritora Bernardine Evaristo (Premio Booker), el pianista James Rhodes y organizaciones como la Fundación Yehudi Menuhin o la Orquesta Sinfónica Nacional de Irak.

En esta novena edición, ha apuntado, quieren destacar tres conceptos: paz, pensar y transmitir y, por ello, el palmarés reunirá en Bilbao a dos Premios Nobel de la Paz, en un gesto que "subraya la vigencia de la lucha por la convivencia en un momento de crecientes tensiones internacionales.

Así, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, será distinguida por "una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, las culturas minoritarias y la dignidad de los pueblos indígenas" y la también Nobel de la Paz 2003, Shirin Ebadi, recibirá el galardón por "una defensa ejemplar de la justicia, los derechos humanos y la democracia frente a la represión".

La filósofa Nancy Fraser (EE.UU.) recibirá el premio por "enriquecer el pensamiento crítico y democrático contemporáneo, mostrando cómo se entrelazan economía, cuidados, ecología y participación política".

La escritora Siri Hustvedt (EE.UU.), Premio Princesa de Asturias 2019, ha sido seleccionada por una obra literaria e intelectual "singular, tanto en los temas como en la forma de abordarlos, que cruza ficción, ensayo, arte y feminismo para explorar la identidad, la memoria y la percepción".

Waad Al-Kateab (BAFTA al Mejor Documental 2020) será distinguida por "convertir la cámara en herramienta de memoria, verdad y defensa de la vida civil en medio de la guerra en Siria, a través de los documentales For Sama y Action for Sama".

La productora y cineasta Lara Izagirre recibirá el galardón por su contribución al cine vasco contemporáneo, "aportando en cada obra una mirada profundamente social y comprometida con diversas causas".

Por último, el filósofo Daniel Innerarity ha sido premiado por "situar la filosofía en el centro de los grandes debates de nuestro tiempo, con un empeño constante por acercarla al gran público".

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 28 de septiembre, a las 19.30 horas en el Museo Guggenheim Bilbao, donde estarán presentes las personas premiadas y se reconocerán los diferentes casos.

EL PODER DE LA CULTURA

Por su parte, Nora Sarasola ha defendido que "a través del poder de la cultura, del pensamiento y de los derechos humanos se puede también entender mejor la realidad y se puede también transformar la sociedad", al tiempo que ha señalado que, "en un contexto de incertidumbre, de crisis de conflictos en el que a veces no es fácil entender cuál es la realidad y la reacción que tenemos como sociedad", el BBK Bilbao Kultura Social Forum es "una oportunidad para entender esa realidad compleja a través de voces autorizadas y para instar también a la acción".

Kontxi Claver ha asegurado que para el Ayuntamiento de Bilbao es "un auténtico placer" ser la sede de los premios y el foro, "dos espacios que están estrechamente vinculados por una misma condición, la de que la cultura puede y debe ser una fuerza transformadora al servicio de una sociedad más justa, más humana y, sobre todo, más comprometida con ese bien común que hoy en día está un poco diluido".

"La cultura nos ayuda a comprender realidades diferentes a la nuestra, nos enseña a convivir con la diversidad, nos invita a pensar antes de juzgar y a dialogar antes que confrontar. En definitiva, nos ayuda a ser mejores sociedades", ha remarcado, para apostar por "un espacio donde el conocimiento, la educación y la creación artística nos ayuden a combatir la indiferencia, la exclusión, los discursos de odio y cualquier forma de violencia".

Leixuri Arrizabalaga ha considerado que los premios y el foro son "dos grandes oportunidades de seguir trabajando con ese compromiso por parte de las diferentes instituciones y de la Fundación Fair Saturday para transformar nuestra sociedad mediante la cultura, para impactar de una manera muy positiva en la sociedad vizcaína y para ayudar a las personas premiadas este año a poder trasladar su mensaje a lo largo de todo el mundo en estos contextos tan complejos y convulsos".

BBK BILBAO KULTURA SOCIAL FORUM

Por su parte, los días, 28, 29 y 30 de septiembre, tendrá lugar el BBK Bilbao Kultura Social Forum, con el objetivo de compartir con la ciudadanía las reflexiones tanto de las personas reconocidas, como de otras organizaciones invitadas a participar en el Forum.

Este año, por primera vez como BBK Bilbao Kultura Social Forum, la cita se traslada al Euskalduna Bilbao, que, con un aforo para más de 600 personas, acogerá a una veintena de referentes culturales y sociales procedentes de diferentes países, quienes compartirán sus perspectivas con el propósito de inspirar y estrechar lazos entre personas, ciudades y culturas.

El programa reunirá a las personas reconocidas en los IX Fair Saturday Awards junto al escritor Kirmen Uribe; especialistas en tecnología y sociedad como Xabier Uribe-Etxebarria (inteligencia artificial) y Santiago Schnell (rector de la Universidad de Dartmouth); y gestores culturales y sociales como Antía Seijas, Helena Lima, Martin Constantine y Rey Trombetta, centrados en la cultura como herramienta contra la exclusión y el sinhogarismo.

Asimismo, participarán voces del panorama artístico y digital como Patricia Galván, Necko Vidal, Mikel Herrán, Hugáceo Crujiente, Samantha Hudson, Tania Lozano y Francis Díez, que abordan desde el humor y la música hasta la divulgación y la disidencia.

El inicio del BBK Bilbao Kultura Social Forum tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Deusto con una conferencia magistral de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, con acceso libre hasta completar foro.

En conjunto, el BBK Bilbao Kultura Social Forum recorrerá materias como la situación geopolítica actual, los desafíos de la humanidad, el estado de los derechos humanos, los riesgos para la democracia, el impacto de la inteligencia artificial, los retos educativos y modelos innovadores de inclusión y gestión de la diversidad.