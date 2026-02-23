Jainaga aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y dice que hasta hace 6 meses creía en la Justicia

Talgo anuncia nuevas inversiones hasta 2027 y la creación de 200 empleos en su fábrica de Álava - CARLOS GONZÁLEZ-EUROPA PRESS

VITORIA, 23 Feb.

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha asegurado que aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y contra otros dos directivos de la compañía por la venta de acero a Israel y ha destacado que, hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que esta "perseguía a los delincuentes hasta el final", pero que la "gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente".

Además, ha destacado el "desacuerdo absoluto" de la Fiscalía con el registro de la sede de Sidenor en Basauri el pasado mes de febrero, al considerarla una medida "inadecuada y desproporcionada". "No hacía llegar con 15 furgones cargados de gente encapuchada", ha censurado.

Precisamente, la pasada semana la defensa del presidente de Sidenor presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de la entrada y registro en las instalaciones de la empresa en Basauri (Bizkaia), al considerar que el auto del magistrado Francisco de Jorge, contemplaba "gravísimas medidas limitativas" que eliminaban "de un plumazo" sus derechos más fundamentales, sin presentar "un mínimo indicio razonable" para acreditar la supuesta comisión de delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

El recurso de la representación legal del empresario fue interpuesto después de que la Fiscalía también pidiera la nulidad de la entrada y registro, a la que ella misma se había opuesto. El Ministerio público también consideró que debería excluirse de la investigación judicial la presunta participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, alternativamente, de genocidio, y continuar, en todo caso, para determinar si se había podido cometer contrabando.

"LA CONCIENCIA TRANQUILA"

En su intervención en el transcurso de un encuentro de Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria, celebrado este lunes, José Antonio Jainaga ha señalado que tienen la conciencia "perfectamente tranquila", y ha destacado que ya han aportado "todas las pruebas" de que los productos que han exportado a Israel "cumplían de la manera más estricta con la legalidad, que no formaban parte de la lista de productos que necesitan una autorización previa, o más bien, que es lo que dice la ley, comunicar al Gobierno que estás exportando".

"Todavía no entendemos por qué estamos metidos en ese lío. No sé si hay otros intereses. La verdad es que, si te dedicas a pensar en eso y te torturas, no trabajas", ha apuntado.

Sobre el registro a la sede de Sidenor en Basauri, se ha referido al escrito de la Fiscal en el que manifiesta "un desacuerdo absoluto con la posición tomada por el juez" al considerarla una medida "inadecuada y desproporcionada", ya que se podían haber obtenido esas mismas informaciones pidiéndolas a la compañía, que se había ofrecido a facilitarlas.

Por ello, Jainaga apunta que, cuando el Ministerio público califica la entrada y registro de "desproporcionada", supone que se refiere a que, "para pedir informaciones de emails o de papeles, no hace falta llegar con 15 furgones cargados de gente encapuchada". "En el mundo de hoy, no se entiende, pero es así. Entonces, tampoco hay que darle más vueltas, porque no merece la pena torturarse", ha insistido.

Según ha precisado, "hay algunas instituciones públicas y privadas", en las que no cree "desde hace mucho tiempo". "En la Justicia, hasta hace seis meses, creía firmemente. Creía que la Justicia va a perseguir a los delincuentes y lo va a hacer hasta el final, pero que la gente honrada y la gente inocente puede ir a dormir tranquilamente todos los días. Hasta hace seis meses pensaba eso", ha aseverado.