Jaizkibel aplaude el Plan de Igualdad y dice que la exclusión la han sufrido quienes han impulsado un Alarde igualitario

Archivo - La compañía Jaizkible desfila en Hondarribia (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Jaizkibel ha aplaudido la aprobación del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Hondarribia, que salió adelante este jueves con los votos a favor del Gobierno municipal -Abotsanitz y EH Bildu-, y ha enfatizado que, frente al argumento de "exclusión" de una asociación de mujeres de la localidad guipuzcoana en la cuestión, esgrimido por PNV y PSE-EE para oponerse al citado plan, "la exclusión la hemos sufrido año tras año la compañía y quienes han impulsado un alarde igualitario".

En un comunicado, Jaizkibel, compañía en la que tanto hombres y mujeres desfilan como soldado el 8 de septiembre, ha considerado que en 2026 "no debería ser noticia que un Plan de Igualdad incluya medidas para hacer frente a la falta de igualdad que se da en el contexto del alarde de Hondarribia". "La noticia, precisamente, es haber tenido que esperar hasta el año 2026", ha remarcado.

Por ello, ha valorado positivamente que, entre 124 puntos diferentes, se recojan medidas para "hacer frente a la discriminación que se produce en el contexto del alarde", y se ha alegrado de contar en el municipio hondarribiarra con "una técnica de igualdad y una Mesa de Igualdad".

A su juicio, "es evidente que, hasta hace tres años, por parte de quienes han gobernado nuestro pueblo no ha existido voluntad de trabajar la igualdad, ya que ello les obligaría inevitablemente a dar salida a uno de los principales conflictos del municipio, algo que no han querido hacer".

Jaizkibel ha denunciado que el voto en contra del PNV y del PSE en el pleno municipal de este pasado jueves a un Plan de Igualdad "es muy grave". En su opinión, resulta "paradójico" que en el Parlamento vasco ambos partidos "hayan votado a favor de la Ley de Igualdad, en la que se establece claramente que hay que hacer frente a las discriminaciones que se producen en el contexto festivo", y que, sin embargo, en Hondarribia "se hayan situado junto a quienes niegan la participación de las mujeres".

"La exclusión la hemos sufrido año tras año la Compañía Jaizkibel y quienes han impulsado un alarde igualitario", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que "todas estas personas, junto con muchos otros vecinos y vecinas" quieren "mirar hacia adelante, hacia un futuro en el que no haya discriminación ni violencia contra las mujeres".

Para ello, la compañía mixta ha asegurado que trabajarán "con firmeza, en las fiestas, pero también en la vida cotidiana, en el trabajo, en la calle, en el ocio, en las relaciones para poder vivir en igualdad".

"Contamos con un Plan de Igualdad renovado y, con él en nuestras manos, seguiremos trabajando día a día para construir una Hondarribia más habitable e igualitaria, frente al odio y la exclusión que algunos pretenden construir", ha concluido.