Jaizkibel desfila sin incidentes en Hondarribia, con mínima representación del Alarde tradicional en la concentración

Con un millar de participantes en sus filas, la compañía igualitaria ha completado su desfile sin incidentes y con aplausos del público

SAN SEBASTIÁN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Jaizkibel ha desfilado sin incidentes por Hondarribia, localidad guipuzcoana en la que este lunes se celebra el Alarde, desfile que rememora la victoria de las milicias forales sobre las francesas en 1680. Pese al decreto de Alcaldía, un año más no ha coincidido con el Alarde tradicional, que ha enviado una mínima representación a la concentración en Gernikako Arbola.

Se trata del segundo año en que la formación igualitaria, en la que las mujeres participan también como soldados, desfila como compañía ya que hasta 2024 únicamente podía hacerlo como manifestación, pese a tener estructura de compañía.

Un año más, la polémica ha acompañado la fiesta en la que Jaizkibel reivindica un único Alarde, mientras que el denominado tradicional no acepta esta unión.

En esta ocasión, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de San Sebastián desestimó la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkarteak (HAOSE) y avaló la validez del decreto que firmó el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, para regular los horarios del Alarde de este municipio.

HAOSE había solicitado la suspensión cautelar de este decreto, pero el tribunal ha rechazado la petición. De este modo, tanto el desfile como las actividades relacionadas deben desarrollarse "bajo las condiciones establecidas por el decreto", según indicaba el regidor hondarribiarra.

Así, se autorizaba la concentración de las tropas de ambos en los jardines de Gernikako Arbola pero, al igual que el pasado año, las compañías del Alarde tradicional han evitado el encuentro, no han acudido en su totalidad al lugar a la hora establecida, y únicamente una pequeña representación con algunas cantineras junto a algunos mandos han estado presentes.

La compañía Jaizkibel, con un millar de participantes en sus filas, ha arrancado su desfile a las ocho de la mañana. Con Nora Ferreira como capitana y Itxaro Arrietagoikoetxea como cantinera, la compañía igualitaria ha enfilado la puerta de Santa María para subir la calle Mayor en la que en esta ocasión no ha habido plásticos negros ni pancartas de rechazo.

Al paso de Jaizkibel se han escuchado numerosos aplausos y algunos gritos a favor de la participación de la mujer en el Alarde, aunque alguna parte del público aún continúa mostrando el rechazo a su participación posicionándose de espaldas al paso del desfile.

APOYOS

En el porche del Ayuntamiento han aplaudido su paso representantes de partidos políticos como EH Bildu, con su portavoz en las Juntas Generales guipuzcoanas, Maddalen Iriarte, y la parlamentaria Nerea Kortajarena, o Elkarrekin Podemos, con sus junteras en Gipuzkoa Miren Echeveste y Marivi Eizagirre, y el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero.

A la altura de la Iglesia de la Asunción y del Manzano han apoyado con su presencia a Jaizkibel los representantes institucionales, entre los que se encontraban miembros de los partidos de la Corporación municipal, con su alcalde, Igor Enparan, al frente. También ha apoyado a la compañía igualitaria la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

La compañía Jaizkibel ha accedido a la plaza de Armas, para después descender de nuevo por la calle Mayor y desfilar hasta la ermita de Saindua, donde ha finalizado el desfile sin incidentes. Este año, sus componentes han mostrado su solidaridad con Palestina portando banderas en sus escopetas o pañuelos palestinos.

Por su parte, el Alarde tradicional ha partido con retraso para no coincidir con el igualitario, incumpliendo así el decreto de Alcaldía, y sus compañías han desfilado por las calles de la localidad. El Alarde volverá a realizar sus respectivos recorridos esta tarde.