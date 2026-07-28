Javier Cámara, Malena Alterio, Carolina Yuste y Carlos Hipólito actuarán en el Festival de Teatro de Vitoria

Archivo - El actor Javier Cámara posa con el Premio a Mejor Actor Protagonista de una Serie por 'Yakarta' en la alfombra roja de los premiados en los Premios Feroz 2026 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VITORIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Actores como Javier Cámara, Malena Alterio, Carolina Yuste, José María Pou, Eneko Sagardoy, Carlos Hipólito, Israel Elejalde o Natalia Huarte actuarán en la 51 edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, que comenzará el próximo 25 de septiembre, según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa en una nota de prensa.

El festival contará, hasta el próximo 13 de diciembre, con 34 espectáculos diferentes repartidos en 47 sesiones, de los cuales seis son estrenos absolutos de creación local, otras seis piezas que se verán por primera vez en el País Vasco dentro de este programa, siete son proyectos internacionales y otros siete son en euskera.

En la programación del certamen, destacan directores como Sergio Peris-Mencheta, Andrés Lima, Josep María Mestres, Ernesto Caballero o Pablo Remón.

En cuanto al ámbito local y en euskera, el público podrá disfrutar de creadores y creadoras como Kepa Errasti, Mireia Gabilondo, Dorleta Urretabizkaia, Aizpea Goenaga y Joseba Apaolaza, así como de compañías como Tanttaka, Txalo Producciones y Teatro Paraíso.

"Durante sus más de 50 años de existencia, el festival ha abierto las puertas a miles de personas de varias generaciones, que ahora constituyen un público fiel, exigente y entendido que llena los teatros de la ciudad", ha asegurado la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera.

DANZA, TEATRO Y NUEVOS LENGUAJES

Por su parte, los espectáculos de danza vendrán de la mano de Tao Dance procedentes de China, La Veronal, Taiat Dansa, Poliana Lima, Brodas Bros, DA.TE danza y Paula Quintana.

Los nuevos lenguajes también tienen cabida con compañías como El Rayo Misterioso llegados desde Argentina, Teatro delle Ariette, que ofrecerá cena y teatro, ZirKuSS, con su propuesta de circo y nuevos lenguajes y Rojo nieve, que traerá una propuesta de teatro físico, clown y máscaras.

El festival contará con una sección de Teatro abierto, dirigida a personas espectadoras activas y que pretende fomentar los espacios para el debate y la reflexión entre la comunidad artística y el público.

Por eso, la organización del evento ha propuesto ocho acciones de mediación y programación expandida que recogen: Off Lokal, Proyecto bebés, Imaginarios imposibles, encuentros con el equipo artístico, una función accesible, teatro para leer y los encuentros de mediación escénica con las propuestas EDADEI y Larrua Lab.