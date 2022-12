Jefes de Servicio de OSI Donostialdea se concentrarán a diario para exigir la readmisión de cargos cesados y dimitidos

Afirman que están "abiertos al diálogo" y seguirán "peleando en el día a día para que todo salga adelante y lo mejor posible"

BILBAO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Jefes de Servicio de la OSI Donostialdea de Osakidetza se concentrarán todos los días, como han hecho este martes, ante el Hospital Donosti de San Sebastián para exigir la readmisión de los cargos cesados y de los que han dimitido, además de pedir a Osakidetza y al Departamento de Salud que tenga en cuenta su opinión porque son los que están "cerca de los pacientes".

En declaraciones a Radio Euskadi, la jefa del servicio de Urgencias Generales del Hospital Universitario Donostia, Arantza Aguillo, ha criticado que Osakidetza y el Departamento de Salud "han llevado una política vertical y no han considerado la opinión de los que estamos cerca de los pacientes, que somos los profesionales y la dirección de nuestra OSI, que sí que nos entendía y nos escuchaba".

De esta forma, los jefes y supervisores de la OSI Donostialdea se concentrarán diariamente en el Hospital Donostia de San Sebastián tras el cese y dimisión de todo el equipo directivo de esta OSI para pedir su readmisión, aunque no son "muy optimistas", según ha reconocido Aguillo, para asegurar que están "abiertos al diálogo, como lo hemos hecho desde el principio". "Estamos aquí, seguimos trabajando y reclamando la readmisión de la dirección cesada", ha reiterado.

Por su parte, la responsable del servicio de Anestesia, Nuria González, ha transmitido "tranquilidad" porque "no hay nada que se vaya a suspender, nada que no se vaya a hacer, nada que no se vaya a operar", sino que "seguiremos peleando en el día a día para que todo salga adelante y lo mejor posible".

COMPARECENCIA

Además, este miércoles comparecerán, en el Colegio de Médicos de Gipuzkoa, para analizar los acontecimientos habidos en torno al cese y dimisión de todo el equipo directivo de la OSI Donostialdea, así como exponer su postura a toda la ciudadanía.

Este pasado lunes se hizo pública una carta de cerca de una treintena de jefes de Servicio y organizaciones de la OSI de Donostialdea, remitida al Diario Vasco, en la que pedían a la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, el "cese inmediato" de los cargos de la Dirección Central de Osakidetza como responsables directos de la "deriva" que observan en la gestión de los servicios asistenciales de Osakidetza.

Además, en el escrito acusaban a la actual Dirección Central de "no aportar ninguna razón convincente" para los ceses de la directora gerente, Iciar Pérez Irazusta, y la directora médica, Idoia Gurruchaga, a las que se sumaron las dimisiones de los subdirectores de las Áreas Médica y Quirúrgica respectivamente, Adolfo Beguiristain y Maite Martínez de Albéniz, así como de la subdirectora médica del Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, Maite Martínez, y de la subdirectora de Enfermería, Loreto Marquet.

Por su parte, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, explicó este viernes en una comparecencia pública que la decisión de destituir a la directora gerente de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Donostialdea y a la directora médica del Hospital Donostia se debe a que "no compartían la visión sobre el proyecto común" de Osakidetza.