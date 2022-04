Jethro Tull presentará el 22 de octubre en el Euskalduna de Bilbao su nuevo disco "The Zealot Gene"

Es el primer álbum con nuevas composiciones de la banda de Ian Anderson desde 1999

BILBAO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda de folk rock progresivo Jethro Tull actuará el próximo 22 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao dentro de la gira de presentación de su nuevo disco de estudio, "The Zealot Gene". La formación británica que lidera el flautista Ian Anderson regresa a los escenarios con su primer álbum con nuevas composiciones desde 1999, sin contar un disco de adaptaciones navideño publicado en 2003.

En un comunicado, desde Euskalduna Jauregia han recordado que las entradas del concierto están ya a la venta en su página web y los canales habituales. El precio de las localidades oscila entre 45 y 70 euros gastos de gestión incluidos y el recital dará comienzo a las 20.30 horas.

El que hace el vigésimosegundo disco del grupo salió al mercado en febrero y solo Anderson se mantiene al frente de la formación de los músicos originarios y también, entre los que más tiempo militaron en la formación, puesto que los cuatro músicos que acompañan ahora al líder y cantante se han incorporado a la banda a partir de 2017.

Las principales ausencias son las del guitarrista original y miembro fundador, Martin Barre, que gira en solitario interpretando también el repertorio histórico del grupo, y la del bajista Dave Pegg, quien militó durante casi veinte años en el grupo desde finales de los setenta.

Jethro Tull se fundaron en 1967 y a principios de los años setenta alcanzaron la cima de su creatividad tras discos conceptuales como "Aqualung" o "Thick as a Brick" y clásicos como "Living in the past", "Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die!" o "Songs from the Wood".

A principios de los ochenta abrazaron los sintetizadores e introdujeron la electrónica en su sonoridad folk, que fue recibida con disparidad de opiniones por sus seguidores.

Tal y como han informado desde Euskalduna, su actual puesta en escena combina "un impactante diseño de luces con una gran pantalla de vídeo que ejerce de hilo conductor del concierto".

Anderson ha explicado que comenzó a componer las canciones del disco en 2017 y, tras varias giras en solitario bajo su nombre, decidió que sería un álbum de Jethro Tull.?

La grabación se suspendió para que Anderson y la banda terminaran los compromisos de gira en 2018 y 2019.?Tras el brote de la pandemia y los confinamientos posteriores, a principios de 2021, Anderson completó las últimas composiciones solo en el estudio de su casa. Estas canciones son de base acústica y sin batería y el resto de la banda grabó sus partes por separado.

El líder de Jethro ha explicado que "The Zealot Gene" no es un álbum conceptual, pero se hacen referencias bíblicas a lo largo del álbum ya que comenzó a escribir cada canción con un pasaje de la Biblia.

La canción que da título al disco está inspirada "en parte, en el auge del populismo de derecha" y en "cómo los puntos de vista extremistas parecen difundirse más libremente y todo se vuelve más exagerado, a veces a través de noticias y otras a través de tuits feroces", ha explicado ?nderson.