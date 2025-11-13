JJpD advierte de que la publicación de la procedencia de detenidos contribuye a la "estigmatización" de colectivos

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) del País Vasco considera que la publicación por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco de la procedencia de las personas detenidas por la Ertzaintza es "innecesaria" y contribuye al "señalamiento y estigmatización" de determinados colectivos. A su entender, su estrategia comunicativa "se aleja de la prudencia policial e institucional" con la que deben ser tratadas las cuestiones de seguridad ciudadana y de política migratoria.

En un comunicado, la Sección Territorial de Juezas y Jueces para la Democracia de Euskadi ha expresado su "frontal rechazo" al anuncio efectuado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco de que la Ertzaintza "va a ser el primer cuerpo policial en informar sobre la procedencia de las personas detenidas".

Para JJpD "este cambio en la política comunicativa de la Ertzaintza, además de resultar innecesario, va a contribuir de forma elevadamente perjudicial al señalamiento y la estigmatización de determinados colectivos o grupos sociales o geográficos, cuando la mayoría de sus integrantes no han cometido ninguna infracción".

A juicio de la asociación, la nueva estrategia comunicativa de Seguridad "se aleja de la prudencia policial e institucional con la que deben ser tratadas todas las cuestiones que afectan a la seguridad ciudadana y a la política migratoria".

Además, ha criticado que "ataca directamente a la dignidad de las personas integrantes de los grupos sociales o geográficos afectados, dificulta enormemente su integración y, en definitiva, contribuye negativamente a fomentar los prejuicios y estereotipos ya existentes contra personas especialmente vulnerables, como los extranjeros y la población migrante".