Jon Goikolea será el nuevo director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias

Archivo - Imagen de la Academia de Arkaute - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de Jon Gurutz Gomez Goikolea como director general de la Academia vasca de Policía y Emergencias, Arkaute.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, Goikolea, licenciado en Ciencias de la Información, cuenta con "una amplia trayectoria profesional" y conoce "de primera" mano el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Goikolea fue asesor de prensa y comunicación, y jefe de Gabinete del Consejero en el Departamento de Interior que dirigió Juan Mari Atutxa entre los años 1992 y 1998. Durante once años también ejerció de jefe de Gabinete de la Presidencia en el Parlamento Vasco, y, entre 2009 y 2024, ha sido asistente parlamentario en el Parlamento Europeo.

Jon Goikolea se hará cargo de la Dirección general de la Academia de Arkaute y contará con Olga Fernandino como directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Goikolea y Fernandino serán los responsables de "materializar el nuevo modelo educativo" de la Academia, que incluye, entre otras novedades, que el alumnado vuelva a pernoctar en Arkaute durante sus meses de formación, así como el desarrollo de la formación online a través de la plataforma digital Arkanpus.