Jorge Molist presenta este jueves en Bilbao su nueva novela 'Daré el cielo por ti', en torno a la Orden del Temple

Jorge Molist - GRIJALBO

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Jorge Molist presenta este jueves en Bilbao (Casa del Libro, 18.30 horas) el thriller histórico 'Daré el cielo por ti', situado en el siglo XIII en torno a la caída de San Juan de Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa y la lucha por el dominio territorial en la cuenca del Ebro entre la ya decadente Orden del Temple y la familia Entenza, un antiguo linaje de Aragón.

En una entrevista de Europa Press, Molist (Barcelona, 1951) ha asegurado que ha querido iniciar su nueva novela, publicada en castellano por Grijalbo, en el momento del sitio y caída de San Juan de Acre en 1291 por ser "el fin de un mundo, de las Cruzadas, de la Orden del Temple".

Tras asegurar que el universo templario, "generalmente, es un tema idealizado", el escritor barcelonés ha explicado que "la Historia dice que la Orden se acabó el viernes 13 de octubre de 1307, cuando se ordenó la detención de todos sus miembros, pero en realidad terminó 16 años antes, en San Juan de Acre" ya que, a partir de ese episodio, "El Temple se convirtió en un zombie camino a su tumba", ha añadido.

En San Juan de Acre, el protagonista de la novela, el joven Artal, protegido del maestre templario, recibe una misteriosa carta de su madre en la que le pide su regreso a la Corona de Aragón y, junto a Beatriz, logra escapar del sitio en la galera capitaneada por Roger de Flor --personaje histórico que ya aparecía en la novela del autor 'El latido del mar'--.

Tras una breve parada en Famagusta, en la que acaba enamorándose de Beatriz, es obligado por Roger de Flor a continuar el viaje hacia la península ibérica para hacer frente a su realidad familiar que se sume en la batalla entre templarios y la familia Entenza por el pago de tasas.

EPISODIO "MUY DESCONOCIDO"

Molist ha explicado que este episodio situado en la zona del castillo de Miravet (Tarragona), y "muy desconocido", muestra la decadencia que vivían los caballeros templarios a finales del siglo XIII, que contrastaba con los hospitalarios y los teutónicos, "órdenes que supieron adaptarse al mundo surgido tras San Juan de Acre".

El autor ha asegurado que no conoce otra novela que trate esta lucha, y ha añadido que su primer encuentro con este episodio fue un estudio del historiador Francesc Carreras Candi, de hace más de un siglo.

En la novela aparece Berenguer de Entença --Berengueró--, personaje histórico que posteriormente coincidirá con Roger de Flor en la guerra de Sicilia y en la Compañía Catalana de Oriente, en la que lo sustituyó a su muerte.

El escritor barcelonés ha subrayado que a los grandes personajes históricos les suelen rodear "otros que no han pasado a la historia", pero que se pueden imaginar y sirven de cemento en la novela para construir la trama de la novela, ya que Artal es un nombre de las familias aragonesas, y Villalba, de donde procede, una de las poblaciones de la cuenca del Ebro implicadas en el vasallaje templario.

GIGANTE CON PIES DE BARRO

Molist ha recordado que los miembros del Temple, en un principio, eran considerados "caballeros puros, admirados, llenos de fe", y que la Orden se fue haciendo "grande y rica" por las donaciones, pero que, a finales del siglo XIII, "ya no era la del principio, tenían cierto desprestigio, sus miembros acudían a la orden por motivos muy diferentes y se habían convertido en un gigante con pies de barro".

El autor ha incidido en que, posteriormente a su disolución, "los templarios tuvieron épocas en que eran vistos como los malos", como en 'Ivanhoe' de Walter Scott, pero que, a partir del siglo XX pasaron a ser buenos en las novelas, con muchas leyendas y fabulaciones. "Cuando desaparecen en el zenit de su poder, se idealizan", ha concluido.