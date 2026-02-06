Jornada bastante tranquila, con riesgo de chubascos al final del día, este sábado en Euskadi

Lluvia en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada bastante tranquila, con riesgo de chubascos al final del día.

Durante gran parte de la jornada se verán nubes y claros, que serán más amplios en zonas cercanas al litoral. A lo largo de la tarde la nubosidad aumentará, entrará un frente por el sur que dejará algunos chubascos por la noche.

El viento del suroeste, que soplará intenso durante los primeros compases del día, dejará paso por la tarde a vientos del sur o del sureste más débiles.

Las temperaturas máximas permanecerán con pocos cambios y alcanzarán los 15 grados en la costa, mientras que en el interior rondarán los 10 grados. Las mínimas oscilarán entre los 2 grados del interior y los 8 grados en la costa.