Jornada con nubes y claros y descenso de temperaturas, este jueves en Euskadi

Archivo - Nubes y claros en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi alternancia de nubes y claros, con ambiente soleado en algunos momentos durante la mañana.

Las temperaturas descenderán y, en las capitales, las máximas se situarán en los 16 grados en Bilbao, los 15 en San Sebastián y los 14 en Vitoria. El viento del oeste soplará con mucha fuerza, sobre todo cerca de la costa y durante la primera mitad del día, mientras que por la tarde amainará. Por la noche volverá a fijarse del suroeste.