Jornada nubosa en la costa este miércoles en Euskadi, con nubes que se extenderán al sur por la tarde

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BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi abundancia de nubes en la zona cantábrica desde primeras horas, sobre todo en la costa, mientras en el sur predominarán los claros, pero a medida que avance la tarde también aumentarán las nubes.

Al final de la jornada se pueden producir algunos chubascos, en general débiles. Las temperaturas tenderán a bajar ligeramente. Soplarán vientos de componente norte, algo más intensos durante la tarde en el interior.