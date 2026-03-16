Jornada primaveral, con temperaturas máximas de 25 grados en la costa, este martes en Euskadi

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi un día plenamente primaveral, con temperaturas máximas que rondarán los 25 grados en la costa.

Predominará el ambiente soleado, con bancos de niebla en el interior, especialmente en el valle del Ebro, y el viento soplará variable, con predominio de la componente sur.

Las temperaturas máximas subirán de forma acusada, superándose los 20 grados en el interior del territorio y los 25 grados en la costa. Las mínimas, sin embargo, serán frías, con algunas heladas en puntos de Álava, y oscilarán entre los 2 grados en el interior y los 6 grados en la costa.