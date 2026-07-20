La Jornada de Redes Eléctricas Inteligentes, JIEEC 2026, reunirá a 200 especialistas el 8 de octubre en Bilbao

BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Jornada de Redes Eléctricas Inteligentes, JIEEC 2026, que se celebrará el próximo 8 de octubre en Bilbao, reunirá a 200 representantes de empresas eléctricas, fabricantes de equipos, ingenierías, agentes tecnológicos e instituciones públicas para entender el papel clave de las redes eléctricas en la descarbonización competitiva de la industria.

La jornada, organizada por Tecnalia, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, tendrá lugar en BAT/ B Accelerator Tower de Bilbao, de 9.00 horas a 17.15 horas. De carácter gratuito previa inscripción, será un encuentro técnico y estratégico, orientado a la toma de decisiones para identificar y aprovechar las oportunidades que generan las redes inteligentes y la electrificación de la industria y de la economía, según han informado los organizadores.

Arrancará con la presentación del proyecto transformador Grid4Industry, dentro del Plan de Industria Euskadi 2030, y avanzará hacia la identificación de soluciones tecnológicas innovadoras, incluyendo diseños de líneas y subestaciones inteligentes, electrónica de potencia avanzada y equipamientos y soluciones para redes más resilientes y sostenibles.

A lo largo del encuentro la digitalización adquirirá protagonismo con las subestaciones digitalizadas, la inteligencia artificial y las soluciones de protección y ciberseguridad para una operación más eficiente y segura de las redes, según han destallado desde la organización.

El evento terminará con uno de los grandes retos del sistema energético, la integración de almacenamiento y el incremento de la flexibilidad de las redes. Se analizarán tecnologías, modelos de negocio y oportunidades para que la industria participe activamente en el nuevo mercado eléctrico.

Además de representantes de utilities, fabricantes de equipos, tecnólogos y administraciones, en la jornada intervendrán una selección de startups y pymes innovadoras que en formato 'pitch' presentarán sus propuestas de valor, desde el ecosistema emprendedor. Entre las empresas participantes estarán Iberdrola, Endesa, Siemens, Arteche, EDP, Gorlan, Ormazabal o Naturgy.