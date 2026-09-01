Jornada soleada y temperaturas similares este miércoles en Euskadi

BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en el País Vasco una jornada soleada. El día comenzará con cielos nubosos y predominio de nubes bajas, sobre todo en la vertiente cantábrica.

A medida que avance la mañana, la nubosidad irá a menos y por la tarde lucirá el sol de forma generalizada. Por la tarde el viento soplará del nordeste. Las temperaturas serán similares o algo más altas.

Las temperaturas en las capitales vascas oscilarán entre los 17 y los 24 grados de Donostia-San Sebastián y los 17 y 26 grados de Bilbao. En Vitoria, las mínimas serán de 14 grados y las máximas alcanzarán los 28.