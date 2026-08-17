Jornada soleada con viento suave del norte este martes en Euskadi

Archivo - Puente de Bizkaia en una jornada soleada
Archivo - Puente de Bizkaia en una jornada soleada- EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 18:06
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BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi una jornada de tiempo estable y sereno. El día será soleado en la mayor parte de las regiones; únicamente se espera algo de nubosidad durante la mañana en la mitad norte, pero en principio tiempo seco.

Los vientos de componente norte soplarán suaves y arreciarán un poco durante la tarde en el interior. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, salvo en la zona costera donde se mantendrán sin cambios.

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