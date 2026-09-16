Israel y Marruecos acuerdan en Nueva York elevar sus misiones diplomáticas a embajadas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Israel y Marruecos han acordado elevar sus respectivas misiones diplomáticas a nivel de embajadas, entre otros compromisos, durante un encuentro celebrado este miércoles en Nueva York y auspiciado por Estados Unidos, que ha reflejado la buena sintonía entre los tres países.

"Durante la cumbre, los tres países renovaron su compromiso con una serie de pasos destinados a elevar las relaciones entre Israel y Marruecos, entre ellos elevar el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ascender sus misiones diplomáticas al nivel de embajadas y nombrar embajadores", ha informado en un comunicado el Ministerio de Exteriores israelí.

Además de nombrar embajadores, Israel y Marruecos han coincidido en dar "una serie de pasos destinados" a mejorar los ya estrechos vínculos que ambos mantienen a raíz de los Acuerdos de Abraham suscritos en 2020 --que normalizaron las relaciones entre Marruecos, Israel, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las autoridades israelíes y marroquíes se han comprometido asimismo a completar dos acuerdos, uno en aras de proteger las inversiones y el otro para "la prevención de la doble imposición", así como aumentar los vuelos entre los dos países, incluidas rutas operadas por aerolíneas marroquíes; todo ello antes de finales de este año.

Además, según recoge la cartera diplomática, realizarán visitas mutuas de alto nivel "en los próximos meses", unos anuncios que llegan apenas un día después de un encuentro celebrado con motivo del sexto aniversario de los Acuerdos de Abraham, con la participación de representantes de los tres citados países, además de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kazajistán.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha puesto en valor la "valentía y dedicación" de los dirigentes marroquíes, en un encuentro en presencia de su homólogo, Nasser Bourita, y del propio Waltz, organizador del evento del martes.

"Los Acuerdos de Abraham demuestran que todas las barreras pueden romperse, que se puede elegir un nuevo camino para todos, de paz y colaboración de todos nuestros países. Marruecos ocupa un lugar muy especial en esta visión. Quiero darle las gracias por su amistad y su dedicación a la reconstrucción de la amistad entre musulmanes y judíos", ha declarado.

Saar ha aprovechado para mostrar su "profundo respeto" al monarca Mohamed VI y elogiar al presidente estadounidense, Donal Trump, por su "determinación para forjar un futuro mejor" en Oriente Próximo.