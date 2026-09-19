Jornada veraniega tras las nieblas matinales este domingo en Euskadi

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Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 17:15
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BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de tiempo veraniego. En cuanto se disipen las nieblas matinales, lucirá el sol, y el viento soplará flojo, predominando el noreste por la tarde.

Las temperaturas máximas ascenderán y rondarán los 28-30 ºC en el interior y los 25 ºC en el litoral. Las mínimas, sin embargo, serán frías en el interior, con valores que en algunos puntos rondarán los 5 ºC.

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