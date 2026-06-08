Las Jornadas Europeas de Arqueología ofrecen talleres y visitas para acercar el patrimonio alavés a la ciudadanía

Jornadas Europeas de Arqueología - DFA

VITORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA) se celebrarán este año los días 12, 13 y 14 de junio con un programa de actividades organizado por el Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de Álava, que incluye talleres experimentales y visitas guiadas en distintos enclaves del territorio.

La Diputación Foral de Álava se suma, un año más, a esta iniciativa promovida por el Consejo de Europa, que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía la riqueza y diversidad del patrimonio arqueológico, así como dar a conocer el trabajo de investigación, conservación y difusión que se realiza en este ámbito en más de una veintena de países.

Desde 2019, Álava participa activamente en estas jornadas, que se celebran cada tercer fin de semana de junio y que invitan a descubrir el pasado de forma participativa, accesible, amena y gratuita.

El programa de este año se desarrollará en tres espacios de referencia del patrimonio alavés. El viernes 12 de junio, el BIBAT, Museo de Arqueología de Álava, acoge, de 18.30 a 20.00 horas, un taller de tejido con tablillas, una técnica de origen medieval que permite crear cintas decorativas mediante un sistema tradicional de telar.

La actividad se enmarca en el contexto de la exposición 'Aldeas, mil años en la tierra' y permitirá a las personas participantes conocer los fundamentos históricos y prácticos de esta técnica y probar a realizar su propio trabajo artesanal.

Un día después, el yacimiento de La Hoya, en Laguardia, programa, de 10.00 a 12.00 horas, el taller de cerámica 'Cuenco de barro: barro, agua, tus manos y fuego', en el que se experimentará con técnicas tradicionales de modelado y decoración con tierras locales, para hacer un cuenco con sus propias manos.

Al mediodía y por la tarde, se ofrecerán dos pases (12.30-14.30 y 16.30-18.30 horas) de la actividad 'El universo del bronce', una demostración de arqueología experimental centrada en la fundición del bronce y en la tecnología metalúrgica de la Edad del Bronce en la que se reproducirá una pieza de nuestro patrimonio alavés.

Ya el domingo 14 de junio y en el yacimiento de Iruña-Veleia se ofertan visitas guiadas a los trabajos arqueológicos actuales bajo el título 'Abierto por excavación', con dos pases, uno en castellano (11.00 horas) y otro en euskera (12.00 horas), que permitirán conocer de primera mano el proceso de investigación sobre el terreno. Todas las actividades son gratuitas, pero requieren inscripción previa, que se abrirá en los próximos días.

PATRIMONIO ALAVÉS

El objetivo de estas jornadas es ofrecer al público la oportunidad de acercarse al patrimonio arqueológico desde una perspectiva práctica y directa, comprendiendo tanto los procesos de excavación como las técnicas y conocimientos del pasado. Asimismo, se busca fomentar la sensibilización sobre la importancia de su conservación y protección.

El departamento foral de Cultura y Deporte ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta cultural y educativa que permite descubrir, de forma cercana y participativa, la historia y el patrimonio del territorio.