Las I Jornadas Vascas de Dramaturgia de Bilbao incluirán el estreno en Euskadi de "Leonora", de Alberto Conejero

Imagen de la actriz navarra Natalia Huarte en la obra teatral "Leonora". - SALA BBK

BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras Jornadas Vascas de Dramaturgia: dramaturgia Biziak 2026 tendrán lugar del lugar del 6 al 8 de noviembre en la sala BBK de Bilbao e incluirán el estreno en Euskadi de "Leonora", la última obra de Alberto Conejero, coguionista de "La bola negra", así como encuentros con profesionales o un taller, entre otras actividades.

Según ha informado la sala BBK en un comunicado, estas jornadas han sido impulsadas por BBK, la Diputación Foral de Bizkaia y la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti, y tendrán lugar de vienes a domingo en la la propia sala BBK de la capital vizcaína.

Paco Gámez, Agurtzane Intxaurraga, Ana García Peña, Javier Liñera, Kepa Errasti, Denise Despeyroux u Olatz Gorrotxategi estarán entre las personas participantes en las diversas mesas redondas sobre escritura teatral, que tendrán acceso gratuito previa inscripción

DRAMATURGIA VASCA

Además, con el objetivo de "impulsar la dramaturgia vasca contemporánea y fomentar el talento del territorio", la cita incluye también las finales del I Torneo de Dramaturgia-Bizkaia 2026, en el que nuevos textos en euskera y castellano se batirán sobre un ring frente al público.

Esta nueva iniciativa tiene como objetivo "generar un espacio de encuentro entre la escritura teatral contemporánea, los profesionales y el público, para fomentar el desarrollo y la formación en dramaturgia en Bizkaia", según el responsable de Cultura de BBK, Koldo Bilbao.

El director adjunto de Dantzerti, Unai Izquierdo, ha recordado que esta especialidad, "está a día de hoy aún ausente en la educación reglada en Euskadi, por lo que estas jornadas vienen a cubrir una necesidad formativa real".

Entre otras actividades, las jornadas contarán con charlas y encuentros con profesionales de la escritura teatral, un taller con el dramaturgo Paco Gámez o el estreno en Euskadi de "Leonora", la obra más reciente de Alberto Conejero, coguionista de la película "La bola negra".

TORNEO DE DRAMATURGIA

Una de las principales propuestas que incluirá la cita serán las finales del I Torneo de Dramaturgia-Bizkaia 2026, una competición cuya inscripción ha estado abierta a dramaturgos y dramaturgas profesionales o emergentes y, en general, a cualquier persona mayor de 18 años interesada en la escritura teatral.

Los textos preseleccionados por un comité se batirán sobre un ring instalado en el escenario de la Sala BBK ante el público, que será quien otorgue sendos premios de 1.000 euros, uno para una obra en castellano y otro para una en euskera.

El sábado 7 de noviembre, las ocho propuestas semifinalistas, cuatro en cada idioma, serán interpretadas en formato de lectura dramatizada o semimontada por alumnado de Dantzerti, para que las personas asistentes puedan elegir cuatro, dos por idioma.

El domingo día 8 tendrá lugar la gran final, en la que será de nuevo el público quien elija las dos propuestas ganadoras del torneo con sus votos. La entrada tanto a la semifinal como a la final será gratuita hasta completar aforo.

Además, Dramaturgia Biziak 2026 contará con cuatro mesas redondas el 6 y 7 de noviembre, con las que se quieren plantear "distintas reflexiones en torno a la escritura teatral, sus procesos de creación, publicación y relación con la escena", ha resumido Izquierdo.

El primer día tendrán lugar dos citas. La primera de ellas, "Dramaturgia femenina y disidente en Euskadi", contará con la veterana directora de escena vizcaína Agurtzane Intxaurraga, Amancay Gaztañaga y la joven baracaldesa Ana García Peña, Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado 2025 por su obra inédita "La aldea vacía".

En la segunda de las citas, "Nuevos relatos", participarán Aizpea Goenaga, Iñigo Guardamino, el dramaturgo, director y actor bilbaíno Javier Liñera y Kepa Errasti.

En la mañana del día 7, los encuentros versarán sobre "Edición, publicación y representación" y contarán con la editora de textos teatrales Conchita Piña, Itziar Pascual, el dramaturgo jienense Paco Gámez y la dramaturga y directora uruguaya Denise Despeyroux, así como sobre "Dramaturgia vasca hoy", con Iñaki Cid, Oier Guillan, Olatz Gorrotxategi y Ainara Gurrutxaga, de la compañía guipuzcoana Dejabu.

El acceso a todas estas charlas será gratuito, aunque es necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a dramaturgiabiziak@dantzerti.eus.

"TALENTO VIZCAÍNO"

Con Dramaturgia Biziak se quiere también "impulsar la dramaturgia vasca contemporánea y fomentar el talento vizcaíno", según ha destacado la directora general de Cultura de la Diputación foral de Bizkaia, Begoña de Ibarra Zuazo.

Por ello, estas nuevas jornadas incluirán además un taller de escritura teatral titulado "Material inflamable" e impartido por Paco Gámez, Premio Lope de Vega 2021 por "Impunidad", ganador del Certamen Internacional de Comedia 2021 por "El fin" y Premio Calderón de la Barca 2018 por "Inquilino (Numancia 9, 2ºA)", entre otras distinciones.

Dirigido a profesionales y personas interesadas en la escritura dramática, este laboratorio de formación de siete horas propone "experimentar diferentes formas de comenzar una obra a partir de materiales sensoriales, lógicos, personales, azarosos o externos, sin la presión de tener que encontrar desde el primer momento la idea definitiva", ha avanzado Gámez.

La inscripción, que tiene un coste de 40 euros, puede ser realizada a través de la web de la Sala BBK y el precio incluye la entrada para la función de la obra "Leonora", que, dentro de la programación de estas jornadas, tendrá lugar el viernes 6 de noviembre a las 19.30 horas en la misma Sala BBK.

Escrita y dirigida por Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática 2019 por "La geometría del trigo" y coguionista de la exitosa película "La bola negra", basada en su obra de teatro "La piedra oscura", "Leonora" propone un acercamiento libre y poético al universo de la pintora, escultora y escritora surrealista Leonora Carrington.

Inspirada por el libro de la propia Carrington "Memorias de abajo" y protagonizada por la actriz navarra Natalia Huarte, esta obra de teatro presta especial atención a los años de juventud de la artista y a su paso por España después de la Guerra Civil, y aborda cuestiones como el nacimiento de la vocación artística, la violencia psiquiátrica, la rebeldía y el deseo de libertad.

Las entradas para esta función están a la venta a 18 euros como precio final, tanto en la taquilla de Sala BBK como en su web, donde también se puede consultar el programa completo de Dramaturgia Biziak 2026.