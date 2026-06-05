Josune Ariztondo, nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad del País Vasco

Josune Arizrondo, nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad del País Vasco - UNAI NUNO

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Josune Ariztondo Akarregi asumirá la presidencia del Consejo Social de la Universidad del País Vasco en sustitución de Joseba Agustín Eizagirre Agote, quien ha ocupado el cargo durante los últimos once años, según ha informado el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha dispuesto su nombramiento, a propuesta del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Universitario Vasco.

El Consejo Social de la Universidad del País Vasco es el órgano de participación de la sociedad en la universidad pública y actúa como vínculo entre la institución académica y su entorno social, económico y cultural.

Entre sus funciones principales figuran la supervisión de la actividad económica de la universidad, la aprobación del presupuesto y de las cuentas anuales, así como el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, promueve la colaboración entre la universidad y los agentes sociales y empresariales, y favorece la transferencia de conocimiento, la innovación y la empleabilidad.

Según ha destacado el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, el Consejo Social contribuye también al desarrollo estratégico de la universidad pública, al apoyar iniciativas orientadas a reforzar la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso de la universidad con las necesidades de la sociedad.

Está formado por la presidenta y 23 miembros. Su composición integra a seis representantes de la propia Universidad del País Vasco, entre quienes se encuentran el rector, la secretaria general y el gerente, así como tres miembros designados por el Consejo de Gobierno en representación del profesorado, el alumnado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios.

Junto a esta representación universitaria, el órgano incorpora también a representantes institucionales del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales de los tres territorios históricos, además de representantes de las principales organizaciones sindicales y de la Confederación Empresarial Vasca, que completan el conjunto de diecisiete personas representativas de los intereses sociales.

Josune Ariztondo es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y graduada en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Deusto. Tiene una amplia experiencia en los ámbitos educativo, institucional y cultural, con responsabilidades de dirección y gestión pública.

Ha ocupado cargos como directora de la Fundación Bilbao 700, diputada de Cultura de Bizkaia, viceconsejera de Política Lingüistica del Gobierno Vasco y responsable de las áreas de Euskera y Educación del EAJ-PNV.

Desde la Consejería han resaltado que Ariztondo ha desarrollado una destacada trayectoria docente como profesora, directora pedagógica y responsable de programas de formación e innovación educativa. En la actualidad, forma parte de los consejos de administración de Euskadiko Orkestra y Fundación Labayru.