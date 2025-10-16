Un joven de 18 años empuja a un hombre para robarle la cartera en Vitoria

VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado miércoles al mediodía a un joven, de 18 años, como presunto autor un delito de robo con violencia, tras empujar a un hombre en la vía pública para que perdiera el equilibrio y aprovechar la situación para robarle la cartera.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos sucedieron sobre las 12.30 horas, cuando una patrulla fue requerida por varios ciudadanos a su paso por la calle Beato Tomás y le indicaron que un varón había sido objeto de un robo.

Los agentes localizaron a la víctima, que iba corriendo por la calle Serafín de Ajuria, y les confirmó que, minutos antes, mientras charlaba con otro hombre, un joven le había empujado perdiendo el equilibrio y había aprovechado ese momento para robarle la cartera.

La patrulla recabó la información sobre la descripción del presunto ladrón y la transmitió al resto del servicio. Una vez localoizado, y pese a que trató de escapar, consiguieron interceptarlo en las inmediaciones.

En su huida, el joven se fue deshaciendo de varios billetes que los agentes lograron recuperar, así como la cartera de la víctima. Posteriormente, los agentes procedieron a su arresto.