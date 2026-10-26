Jóvenes estudiantes se vuelven a movilizar en Bilbao contra "los provocadores fascistas" como Quiles

Manifestación en Bilbao contra Vito Quiles - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.000 jóvenes estudiantes se han vuelto a concentrar este lunes por la tarde en Bilbao junto a la Universidad de Deusto para mostrar su rechazo "a los provocadores fascistas" como Vito Quiles, que había convocado un acto en la capital vizcaína. Este mediodía ha habido otra movilización en el centro de la capital vizcaína para protestar contra el agitador.

Una marcha con unos 2.000 manifestantes han salido de la Plaza San Pedro de Deusto y ha recorrido la Avenida Lehendakari Agirre, para confluir con otra manifestación de unas 500 personas en la Universidad. Encabezaba una de las movilizaciones una pancarta en la que se leía 'Euskal Herrian Faxismoari Ez (No al fascismo en Euskal Herria), ni un paso atrás', mientras que la segunda exhibía otra con el eslogan 'Probokatzaile faxisten aurka klase batasuna' (Contra los provocadores fascistas, unidad de clase).

Los participantes en la protesta han coreado lemas contra el fascismo y frases como 'Borroka da bide bakarra' (La lucha es el único camino), 'Zuek fasxistak zarete terroristak' (Vosotros fascistas sóis los terroristas', 'Vito entzun, pim, pam pum' (Vito, escucha, pim, pam pum), 'Vito Quiles kanpora' (Fuera Vito Quiles) o 'independentzia'.

Una portavoz de los manifestantes ha afirmado por megáfono que han convocado la movilización para mostrar su rechazo al acto convocado "por el agitador fascista Vito Quiles" porque "es importante hacer frente a esos provocadores fascistas y a las ideas que difunden".

Tras recordar que también este lunes por la mañana se han manifestado los estudiantes en la capital vizcaína por el mismo motivo, ha asegurado que, "con una respuesta organizada", se puede conseguir que actos como el de Quiles "no salgan adelante", en alusión a la posibilidad manifestada por el agitador en las redes sociales de suspender el acto que tenía previsto celebrar en Bilbao.

"Queremos aprovechar estas movilizaciones para poner sobre la mesa la necesidad de la organización y la unidad de clase para hacer frente al fascismo", ha concluido.