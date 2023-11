Jueces se concentran en Bilbao y Vitoria y temen que la Ley de Amnistía "se justifique en el mal hacer judicial"

BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jueces, fiscales y otros profesionales de la Justicia se han concentrado este jueves en Bilbao y Vitoria "en defensa de la independencia judicial" y contra el 'lawfare', y han expresado su preocupación por que se pretenda "justificar" la Ley de Amnistía "sobre el mal hacer judicial".

La concentración ha sido convocada a las puertas del Palacio de Justicia por el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, la presidenta de la Audiencia de Bizkaia, Reyes Goenaga, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Luis Garrido.

Una vez finalizada la concentración, Uriarte ha transmitido "la preocupación" existente "en la carrera judicial y en otros profesionales de la justicia" por "la independenca judicial y la división de poderes".

Según ha recordado, en la actualidad está "en ciernes" una Ley de Amnistía que los jueces deberán aplicar, "sin ningún género de dudas", y también existe un pacto de investidura "en el cual se habla expresamente del 'lawfare' judicial".

El juez decano de Bilbao ha expresado su temor por que la Ley de Amnistía "se intente justificar sobre la base de un mal hacer judicial". "Y eso es lo que nosotros queremos negar de partida", ha añadido.

En opinión de los congregados, "los procesos penales a los que se aplicará la Ley de Amnistía, los que estén finalizados y los que estén en tramitación, se están tramitando correctamente por juzgados y tribunales independientes, en el marco de un Estado de Derecho, en un proceso penal con todas las garantías".

"De hecho, el proceso penal español es uno de los procesos más garantista del mundo, y así se han tramitado y se están tramitando", ha puntualizado Aner Uriarte.

Por ello, ha negado que "se pueda justificar una amnistía en base a que algo ha funcionado mal" o sobre la base de que "ha habido una persecución judicial o lo que fuera". "La Ley de Amnistía tendrá unos motivos políticos en lo que nosotros no entramos, y lo que queremos manifestar es nuestra preocupación al respecto", ha concluido.

VITORIA

La presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, Mercedes Guerrero, ha denunciado, en el transcurso de la concentración, que "la independencia judicial está herida" y "en juego", ya que "si los jueces no resuelven "conforme al ordenamiento jurídico y con total independencia", no hay "libertad en la sociedad".

Guerrero que ha realizado estas manifestaciones, tras el acto de protesta de medio centenar de juristas, abogados y fiscales de la Audiencia Provincial de Álava "en defensa de la independencia judicial", celebrado ante la puerta del Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz, ha advertido de que "la independencia judicial está en juego y herida".

"No solamente es un derecho de los jueces, sino de todos los ciudadanos, porque si los jueces no resolvemos conforme al ordenamiento jurídico y con total independencia, no hay libertad en la sociedad", ha denunciado.

Además, ha advertido de que "se dice que no va a existir el 'lawfare', pero lo cierto es que las comisiones ya se han registrado en el Congreso de los Diputados". "Consideramos que esto es inoperable y estamos aquí, precisamente, para manifestar nuestros pensamientos y nuestros principios, en contra de este acuerdo", ha añadido la magistrada.

A preguntas de los medios informativos, Mercedes Guerrero ha dicho desconocer si los jueces están señalados y ha asegurado que "van a seguir trabajando como hasta ahora, aplicando el ordenamiento jurídico".