El juez decreta prisión provisional para el detenido por la muerte de un taxista en Azpeitia, al que acusa de asesinato

La ertzaintza registra varios domicilios en Azpeitia - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Azpeitia ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional del hombre detenido como presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes, 1 de septiembre, en Azpeitia (Gipuzkoa), en el que falleció un joven taxista tras recibir varios disparos.

El juez le imputa, "sin perjuicio de lo que finalmente determine la instrucción judicial", un delito de asesinato, según han informado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El sospechoso fue arrestado este pasado sábado 5 de septiembre tras entregarse en una comisaría de Ondarroa (Bizkaia) y, tras permanecer en prisión también el domingo, ha sido puesto a disposición judicial durante la mañana de este lunes.

El homicidio ocurrió sobre las 20.15 horas del 1 de septiembre en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima, de 31 años, falleció en el lugar. Según ha informado el departamento de Seguridad, inmediatamente se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor.

Ese martes, sobre las 23.25 horas, se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia. Tanto este vehículo como el de la víctima fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de la Ertzaintza para realizar inspecciones oculares en los mismos.

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) se hizo cargo de la investigación para identificar y detener al autor de los hechos.

Finalmente, tras varios días en los que se realizaron entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se entregó el sábado de madrugada en la comisaría de Ondarroa y se le incautó un arma de fuego corta que portaba.

Posteriormente, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego. El arrestado, al que le constan tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.