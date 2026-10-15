La Junta de Gobierno de Barakaldo aborda el viernes la concesión de licencia para demoler parte de la antigua Mebunik

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Barakaldo elevará el viernes a la Junta de Gobierno local la propuesta de concesión de licencia para la retirada de residuos y la demolición de tres de los edificios de la antigua fábrica Mebunik, situada en la calle Zubileta 25, lo que permitirá continuar con la recuperación del entorno de El Calero.

El concejal delegado del área, Juan Antonio Pizarro, ha lamentado que los vecinos de la zona "llevan demasiado tiempo conviviendo con el deterioro de estas instalaciones" y, por ello, el Ayuntamiento debe "trabajar para que las entidades titulares cumplan sus obligaciones y esta actuación se resuelva con todas las garantías de seguridad y protección del entorno".

Según ha explicado, la actuación en Zubileta 25 permitirá avanzar en la eliminación de edificios en ruina y la limpieza del recinto, "con condiciones de seguridad, protección ambiental y gestión de residuos".

La propuesta busca resolver los problemas derivados del estado de ruina y abandono de las instalaciones, donde se han registrado "riesgos de derrumbe, accesos indiscriminados y conductas incívicas", han señalado desde el Consistorio.

La intervención se enmarca en las actuaciones y requerimientos municipales dirigidos a exigir a las entidades titulares que garanticen la seguridad del recinto. La licencia corresponde a la primera fase del proyecto y en una segunda fase se demolerá el último edificio.

El expediente incorpora informes municipales y autorizaciones de los organismos competentes en materia ambiental, ferroviaria, de aguas y de costas, que son "necesarios por las características y la ubicación del emplazamiento".

La propuesta establece los plazos legales para iniciar y ejecutar los trabajos, conforme a la notificación de la licencia. El documento subraya que la demolición y la limpieza constituyen una obligación de las entidades titulares, ante la situación de las instalaciones y el agotamiento de los plazos de anteriores requerimientos municipales.

Antes del inicio deberán constituir una fianza para garantizar la correcta gestión de los residuos, cuya devolución quedará condicionada a la acreditación documental de su tratamiento adecuado.

El expediente recoge que los trabajos relacionados con la retirada de amianto ya se han realizado al amparo de la autorización del órgano ambiental, así como parte de las demoliciones.

Entre las condiciones para completar las actuaciones correspondientes a esta primera fase, se fija que las obras deberán ejecutarse de forma controlada, con especial atención a la proximidad del río Cadagua. Se exigirán medidas para reducir las emisiones de polvo, mantener limpio el entorno y garantizar el tránsito seguro de peatones y vehículos. La retirada de escombros se realizará desde el interior de la parcela, sin depósitos en la vía pública.

También deberán protegerse las aceras y las redes de servicios, repararse cualquier instalación afectada y coordinarse previamente las posibles afecciones al tráfico y al aparcamiento. La actuación incluye la adecuación de los cerramientos a la normativa municipal.

Al finalizar, las entidades titulares deberán presentar la certificación de las obras, fotografías del estado del recinto y un informe de gestión de residuos con la verificación correspondiente.