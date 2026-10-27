La Junta de Portavoces de Bilbao, sin respaldo de EH Bildu, condena los "graves disturbios" y los gritos de apoyo a ETA

Los bomberos extinguen el fuego de los coches, tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!", a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao, sin el respaldo de EH Bildu, ha condenado los "graves disturbios" que este lunes "sembraron las calles bilbaínas de violencia" y también los gritos de "'Gora ETA militarra'" (Viva ETA militar) que se escucharon en las protestas y que "retrotraen a los tiempos del terror".

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, había convocado para las nueve de la mañana una reunión de la Junta de Portavoces para condenar los incidentes que se registraron por parte de personas que protestaban contra la presencia prevista del agitador Vito Quiles, que finalmente no se desplazó a la capital vizcaína.

En los altercados se produjeron numerosos daños al mobiliario urbano, se quemaron vehículos y hubo desperfectos en comercios. Un total de 19 personas fueron detenidas, entre ellas siete menores de edad, y se investiga a otras tres por estos disturbios.

En la Junta de Portavoces se ha aprobado una declaración, a la que se han sumado todos los partidos (PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Bilbao), a excepción de EH Bildu, que no ha firmado el texto.

En la declaración, condenan los "graves disturbios" ocurridos en Bilbao "donde grupos violentos sembraron las calles bilbaínas de violencia".

Asimismo, se aboga por la "defensa de la democracia desde el reconocimiento al diferente utilizando la fuerza del diálogo y la palabra para resolver cuantas cuestiones se planteen en nuestra sociedad".

Además, los partidos firmantes condenan los gritos de "¡Gora ETA militarra!" que fueron proferidos por parte de estos grupos, lo que "retrotrae a los tiempos del terror en el país".

Por último, muestran su solidaridad a comerciantes y propietarios de vehículos dañados, así como al conjunto de la sociedad bilbaína que "tuvo que soportar la sinrazón de la violencia".