Las Juntas de Álava piden a la Diputación que programe actos "para defender los aspectos positivos" de la caza

Archivo - Batida de jabali - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava han aprobado una enmienda acordada por el PNV, el PSE-EE y el PP que insta al Gobierno foral a programar una serie de actos "para defender los aspectos positivos que aporta la actividad de la caza a la sociedad".

La enmienda ha sido aprobada este lunes por la Comisión de Agricultura del Parlamento foral, que ha debatido sobre este tema a propuesta del PP.

Los populares han acordado una enmienda transaccional con el PNV y el PSE-EE, a través de la que se insta a la Diputación Foral de Álava a "continuar desarrollando el conjunto de las medidas orientadas a ordenar, regular y gestionar actividades cinegéticas y piscícolas" del Territorio Histórico.

A su vez, se pide al Gobierno foral que, a través de los planes de ordenación y gestión cinegética, "prosiga con su trabajo en la protección, conservación y fomento de las especies y la ordenación de sus aprovechamientos con criterios de sostenibilidad y compatibilidad con otros usos del medio natural".

A través de esta enmienda, las Juntas instan a la Diputación a que antes de que finalice el año, "realice una programación de actos para defender los aspectos positivos que aporta la actividad de la caza a la sociedad, entre ellos la importancia en el desarrollo rural y la implicación de quienes la practican en la gestión del territorio y la biodiversidad".