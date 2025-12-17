Las Juntas de Bizkaia aprueban una enmienda al presupuesto para destinar 852.000 euros a los descuentos en Bizkaibus

Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado una enmienda al proyecto de presupuestos vizcaínos para 2026 que contempla destinar 852.000 euros al mantenimiento de bonificaciones en Bizkaibus en el inicio del próximo año, según ha informado la Cámara.

La Comisión ha debatido este miércoles 171 enmiendas parciales presentadas por los tres grupos de la oposición a las cuentas de los departamentos de Transportes, Movilidad y Turismo (71 enmiendas), Medio Natural y Agricultura (64), e Infraestructuras y Desarrollo Territorial (36).

Los dos grupos que integran el Gobierno foral --PNV y PSE-EE--, que cuentan con mayoría en las Juntas, han rechazado los cambios propuestos a estos tres departamentos salvo una enmienda dirigida a activar los descuentos en el transporte público en el inicio de 2026.

Así, las cuentas del departamento de Transportes, Movilidad y Turismo incorporarán una modificación en el programa 'Transporte de Personas Viajeras' tras un acuerdo alcanzado entre Elkarrekin, PNV y PSE-EE. La enmienda transaccional ha sumado también el apoyo de los otros dos grupos de la Cámara vizcaína.

Según han explicado desde las Juntas, la enmienda "incluye una partida de 852.000 euros para garantizar el mantenimiento de las bonificaciones en Bizkaibus, dando cuenta así al acuerdo alcanzado el 1 de diciembre en el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB)".

En esa fecha, el CTB acordó prolongar hasta el 20 de febrero de 2026 las bonificaciones vigentes en el transporte vizcaíno en el segundo semestre de este año, que suponen la gratuidad hasta los 14 años, un descuento del 50% en la tarifa de los títulos Gazte y un descuento del 40% en el resto de abonos y títulos multiviaje.

La Comisión de Hacienda y Finanzas ha aprobado también, con los votos a favor de jeltzales y socialistas, los distintos programas incluidos en Transportes, Movilidad y Turismo, Medio Natural y Agricultura, e Infraestructuras y Desarrollo Territorial y las cuentas de las distintas entidades públicas adscritas a estas áreas (Aparkabisa, Basalan, Garbiker, Azpiegiturak e Interbiak).

Este jueves, la Comisión retomará el debate de enmiendas parciales al proyecto de cuentas presentado por la Diputación, con los cambios planteados en Acción Social y Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Finalmente, el viernes someterá a debate y votación las enmiendas a Hacienda y Finanzas.