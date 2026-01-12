Las Juntas de Bizkaia cierran 2025 con nueve normas forales aprobadas y 355 iniciativas de control

Archivo - Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia han celebrado 23 plenos y 75 comisiones a lo largo del pasado año 2025, un ejercicio en el que se aprobaron nueve normas forales y se contabilizaron 355 iniciativas de control al Gobierno foral.

Según el balance dado a conocer este lunes por la Cámara foral, durante los últimos doce meses, se han llevado a cabo 98 sesiones, de las que 23 son plenos y 75 comisiones, a las que se suman 47 reuniones de la Mesa y 20 de la Junta de Portavoces.

En el ámbito legislativo, el Parlamento vizcaíno ha aprobado nueve textos normativos, entre ellas el pasado 29 de diciembre los Presupuestos Generales para 2026. También se ha dado luz verde a la prórroga de la moratoria para la plantación de eucaliptos en Bizkaia y a la nueva norma de vías ciclistas forales.

Durante 2025, se han aprobado medidas para la revisión fiscal del sistema tributario y se han ratificado diversos acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Además, se han incorporado figuras impositivas para adaptarse a la normativa internacional, como el impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo de imposición en grupos multinacionales y el gravamen sobre el margen de intereses de entidades financieras, han recordado desde las Juntas.

CONTROL DEL GOBIERNO

Por lo que respecta a la labor de control, los grupos junteros han presentado 355 iniciativas destinadas a fiscalizar la gestión de la Diputación. En concreto, ha habido 152 preguntas por escrito, 64 comparecencias de responsables forales (38 a petición de los grupos y 26 a iniciativa propia de la Diputación) y 39 preguntas orales en los plenos de control.

Por órganos de trabajo, la Comisión de Hacienda y Finanzas ha vuelto a ser "la más activa" con 26 sesiones celebradas. También destacan por su volumen de reuniones las comisiones de Institucional, Buen Gobierno y Transparencia, así como la de Infraestructura y Desarrollo Territorial, con ocho y siete sesiones respectivamente. En el ámbito de las comisiones especiales, se ha desarrollado una labor específica para el estudio de la gestión forestal.