Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola

Mesa de las Juntas alavesas - JJGG ÁLAVA

VITORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava han iniciado los trámites para revocar formal y definitivamente y declarar sin efecto los nombramientos honoríficos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario', concedidos a Francisco Franco Bahamonde, al igual que en el caso del general Emilio Mola Vidal que tiene el nombramiento honorífico de 'Padre de la Provincia'.

La Mesa de la institución alavesa ha calificado este martes la Proposición de Norma Foral registrada por los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba.

Esta propuesta se fundamenta en el mandato imperativo derivado del ordenamiento jurídico vigente en materia de memoria democrática: Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

Con la revocación de los títulos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' se quiere dar cumplimiento a la normativa vigente que "prohíbe la pervivencia de honores concedidos por méritos vinculados a la conculcación de libertades".

Además, la propuesta recoge los pronunciamientos y los pasos dados tanto por las Juntas Generales de Álava como la Diputación Foral alavesa, los antecedentes históricos y los parlamentarios. Una vez calificada la propuesta, se tramitará por lectura única, es decir, será debatida directamente en pleno, sin paso previo por la comisión correspondiente.

MANDATO LEGAL DE REPARACIÓN

El texto se estructura en cuatro artículos y una disposición final, redactados para garantizar la plena eficacia de la revocación de los títulos. Así, el artículo 1 define el objeto de la norma, que es la revocación formal de los títulos y honores concedidos.

Por su parte, los artículos 2 y 3 detallan la anulación específica de las distinciones otorgadas a Francisco Franco Bahamonde y Emilio Mola Vidal, respectivamente, identificando los acuerdos históricos que quedan sin efecto. El artículo 4 mandata la actualización de los registros, libros de registro de honores y distinciones o archivos de la Diputación Foral para asegurar la eficacia administrativa de la revocación de los títulos.

Finalmente, la disposición final única establece la entrada en vigor de la norma al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Álava, dada la urgencia y el mandato legal de reparación que la motiva.