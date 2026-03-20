Las Juntas Generales de Álava reivindican "la dignidad y contribución" de las personas con discapacidad intelectual

'Día Mundial Del Síndrome De Down' - JJGG ÁLAVA

VITORIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Álava reivindican un año más "la dignidad y contribución de las personas con discapacidad intelectual" en el 'Día Mundial del Síndrome de Down', que se conmemora este sábado 21 de marzo, además de reclamar "su plena participación en la sociedad".

Por tal motivo, el parlamento alavés iluminará desde este viernes de azul y amarillo su fachada de la calle Prado, para conmemorar este día y visibilizar y apoyar a las personas con síndrome de Down y sus familias.

El lema de la campaña de este año para el 'Día Mundial del Síndrome de Down' es 'Juntos contra la soledad', con el objeto de sensibilizar sobre cómo la soledad afecta de manera desproporcionada a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales y a sus familias.