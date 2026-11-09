Juntas Generales de Bizkaia abren este jueves el plazo de presentación de enmiendas a los presupuestos de 2027

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos de Bizkaia de 2027 seguirá consumiendo etapas a lo largo de esta semana con el cierre este miércoles del periodo de presentación de alegaciones ciudadanas y la apertura, al día siguiente, del plazo para que los grupos junteros presenten enmiendas, según han informado las Juntas Generales.

Estos trámites se activarán tras haber concluido este lunes, en la comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia, las sesiones informativas para desgranar el Proyecto de Norma Foral con las comparecencias de las diputadas de Acción Social, Amaia Antxustegi, y de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y del diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre.

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado un proyecto de presupuestos para 2027 de 12.110,1 millones de euros, un 6,98% más que este año y, de ellos, 1.806,7 estarán destinados al disponible departamental, un 5,15% más.

En función de los datos aportados por el departamento de Hacienda, cerca de un 97% de los ingresos contemplados procede de los tributos concertados, con una previsión de 11.748,7 millones (+7,29%). A esta cuantía, se suman 255,1 millones de ingresos no concertados (+36,30%) y una emisión de deuda de 106,3 millones (-41,84%).

En el apartado de gastos, se incrementan todas las partidas de compromisos institucionales, que se elevan a 9.758,4 millones (+7,57%). De ellos, 7.648,3 se aportarán al Gobierno Vasco (+7%), 1.337,8 millones a la financiación municipal (+8%), 761,3 al Cupo al Estado (+12,76%) y 11 a las Juntas Generales (+4,94%).

Así, el presupuesto que manejará la Diputación, será de 2.351,6 millones (104,2 millones más que este año). Los gastos de personal ascienden a 284 millones (+1,37%), los gastos relacionados amortización e intereses de deuda alcanzan los 259 millones (+3,22%) y el crédito global está dotado con 2 millones.

Tras restar estas partidas, el disponible departamental quedará en 1.806,7 millones, 88 más que en 2026 (+5,15%). El gasto social concentrará 906,4 millones, con 813,9 millones consignados al departamento de Acción Social (46,83 millones más que en las cuentas de 2026) y 92,4 al de Empleo, Cohesión Social e Igualdad (3,83 millones más).

Además, Infraestructuras y Desarrollo Territorial contará con 257,1 millones (+6,46 millones), Transportes, Movilidad y Turismo con 231,7 millones (+9,59 millones), Administración Pública y Relaciones Institucionales con 98,9 millones (+9,33 millones), Promoción Económica con 83,4 millones (+2,03 millones), Medio Natural y Agricultura con 80,9 millones (+1,88 millones), Hacienda y Finanzas con 75,1 millones (+5,86 millones) y Euskera, Cultura y Deporte con 73,1 millones (+2,71 millones).