Las Juntas Generales de Bizkaia exponen las mejores fotografías vascas del Trofeo Argizaiola 2026

Fotografía de José Ángel Amuchastegui galardonada con el primer premio del Trofeo Argizaiola 2026 - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la sede bilbaína de las Juntas Generales de Bizkaia muestra, durante todo este mes de octubre, 30 fotografías de la edición número 46 del Trofeo Argizaiola. Entre las instantáneas están las tres que han resultado premiadas en este concurso que se accede a él solamente por invitación de la Federación Agrupaciones Fotográficas del País Vasco, entidad organizadora del certamen.

Durante sus 46 ediciones, Argizaiola ha ido creciendo con la incorporación de nuevos certámenes fotográficos y autores. En la edición de este año han participado finalmente 31 personas, presentando un total de 183 fotografías, con temáticas y técnicas diversas.

El jurado calificador acordó en marzo conceder el trofeo este año a José Ángel Amuchastegui, y los dos accésit a Vladimiro García Villaverde y José Agustín Guruchaga. El ganador ha ofrecido una charla coloquio tras inaugurarse la exposición.

La Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco organiza el Trofeo Argizaiola desde hace más de medio siglo. La primera edición se celebró en 1973. A él solo se pueden presentar fotógrafas y fotógrafos reconocidos anteriormente en concursos celebrados en Euskadi.

Este certamen constituye una oportunidad para acercar al público la creación fotográfica desarrollada por los autores vinculados a la fotografía vasca, mostrando la diversidad de miradas, estilos y formas de entender la imagen, según han destacado desde las Juntas vizcaínas.

La exposición reúne fotografías de los autores Ainhoa Martiarena, Aitor Arana, Alexander Molano, Andrés Indurain, Asier Castro, Borja Yuste, Carlos Romero, Eneko Ibarguengoitia, Gorka Artetxe, Idoia Eletxigerra, Iker Pardo, Iñigo Peñagarikano, Javier Elola, Javier Ortiz, Joel Iglesias, Jokin Izar, José Agustín Gurruchaga, José Ángel Amuchastegui, José María Arrigain, José Miguel Romero, José Venegas, Maddalen Serras, Maribel Garcia, Miguel Becerra, Miguel Cavero, Oskar Gaskon, Oskar Manso, Pedro Ajuriaguerra, Rubén Cáceres y Vladimiro García.