Juntas de Gipuzkoa celebrarán este miércoles un pleno extraordinario en Altzo con motivo de los mil años de 'Ipuscua'

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Gipuzkoa celebrarán este miércoles un pleno extraordinario en el municipio de Altzo, concretamente en la iglesia de San Salvador de Olazabal, en Altzo-Azpi, para conmemorar la efeméride 'Ipuscua. Izanetik izena 1025-2025' con motivo de los mil años de la aparición de la palabra 'Ipuscua'.

Las autoridades llegarán a las 09.40 horas al pórtico de la iglesia de San Salvador, donde se realizará un recibimiento al Lehendakari, Imanol Pradales, por parte de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y del Gobierno foral, del presidente de las Juntas de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, y de los grupos junteros.

Asimismo, habrá representación de 50 alcaldes, mientras que el primer edil de Altzo, Xabier Olano, acudirá con una representación municipal. Además, estarán presentes los alcaldes de San Sebastián y Pamplona, Eneko Goia y Joseba Asiron, respectivamente, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el presidente del Parlamento navarro Unai Hualde, y Ana Otadui e Irma Basurto, presidentas de las Juntas de Bizkaiko y Araba.

Mientras los representantes institucionales acceden a la iglesia, el Lehendakari, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, la diputada general de Gipuzkoa y el alcalde de Lezo bajarán a la antigua iglesia para firmar en el Libro de Honor de las Juntas Generales.

Xabier Ezeizabarrena será el encargado de abrir la sesión plenaria, tras lo que tomará la palabra el alcalde de Altzo, Xabier Olano, al que seguirá la diputada general de Gipuzkoa. A continuación, será el turno del discurso del presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, para finalizar la sesión con la intervención de Imanol Pradales.