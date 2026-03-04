Juntas de Gipuzkoa instan a conseguir la interoperabilidad de las tarjetas de transporte Mugi, Barik y BAT

Archivo - Tarjeta Mugi - AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han instado a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al resto de administraciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco, a conseguir la interoperabilidad de las tarjetas de transporte Mugi, Barik y BAT en el conjunto del sistema de transportes de Euskadi.

El Pleno de la Cámara foral de este miércoles ha aprobado por unanimidad una enmienda a una propuesta original del grupo juntero popular, transaccionada por PNV, PSE-EE y PP, para pedir la culminación del proceso de interoperatividad de las citadas tarjetas de transporte.

Así, las Juntas de Gipuzkoa instan a la Diputación Foral a impulsar el proceso de interoperabilidad de manera "progresiva y ordenada", y a la ampliación progresiva de los canales de venta, garantizando un servicio público "accesible, moderno y sostenible".

Asimismo, le piden avanzar, de forma coordinada con el resto de administraciones, en la implantación de un sistema de integración tarifaria en Euskadi "basado en descuentos progresivos en función del uso del transporte público y la situación socioeconómica de las personas".