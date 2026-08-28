Juventus de Turín, Olympique de Lyon y Crystal Palace, entre los rivales de la Real Sociedad en la Liga Europa 2026-2027

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MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad tendrá entre otros rivales, dentro de la fase de liga de la Liga Europa 2026-2027, a la Juventus italiana, el Olympique de Lyon francés y el Crystal Palace inglés, según deparó el sorteo celebrado este viernes.

Los donostiarras compartirán algunos oponentes con el Celta de Vigo, como la 'Juve', el Union Saint-Gillois belga, el Bournemouth inglés o el Lillestroem noruego, en esta liguilla que se desarrollará del 16-17 de septiembre al 28 de enero de 2027, con los ocho primeros clasificados evitando el 'playoff' de repesca. La final será el 26 de mayo en la alemana Fráncfort.

La Real Sociedad, campeón de la Copa del Rey Mapfre, estaba en el bombo 1, del que le salieron dos rivales potentes como la Juventus, a la que tendrá que visitar, y el Olympique de Lyon, que jugará en Anoeta, además de dos de la Premier League como el Crystal Palace, campeón de la Conference League la pasada temporada al que también rendirá visita, y el Bournemouth, que pasará por San Sebastián.

Dos modestos, como el Torreense portugués, que juega en la segunda división, y el Lillestroem noruego, además del Union Saint-Gilloise belga, que el año pasado jugó la Champions, y el Viktoria Plzen checo completan la terna de rivales del equipo guipuzcoano que dirige Rino Matarazzo.