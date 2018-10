Katainen asegura que si Francia "no hace lo que ha prometido" para reducir déficit, "al final, podrá haber sanciones"

Publicado 26/02/2015 15:40:10 CET

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, ha asegurado que si Francia "no hace lo que ha prometido" para reducir el déficit, "al final, podrá haber sanciones".

Katainen, junto con el lehendakari y el secretario de Estado de España para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, ha participado en Bilbao en la jornada "Diálogos Ciudadanos", organizada por la Comisión Europea en colaboración con el Gobierno vasco para dar a conocer el Plan de Inversiones para Europa y el papel de la UE en la recuperación económica de España.

En la rueda posterior al encuentro, Katainen ha sido preguntado por la decisión de la Comisión Europea de dar a Francia dos años, hasta 2017, para cumplir con el objetivo de reducción del déficit al 3%, pero, a cambio, le pedirá un ajuste estructural del 0,5% este año.

Katainen ha dicho que "tenemos que tratar a todos los estados miembros de forma igualitaria" y ha precisado que se ha pedido a Francia "un plan de reforma completa para principios de mayo", de forma que, una vez que se tenga ese plan, la Comisión Europea "evaluará si se puede llevar a cabo o no".

"Si el plan no es creíble, si no incluye todo, entonces es posible que Francia entre en otro tipo de proceso", ha añadido, para advertir de que la Comisión Europea "va a seguir de forma muy cuidadosa que es lo que está haciendo Francia y, si no hace lo que ha prometido hacer, al final del camino sí podrá haber sanciones", aunque, según ha reconocido, "todos queremos evitar esto porque no crea nada positivo".

Katainen ha señalado la necesidad de "asegurarnos que todos los estados miembros siguen las normas de forma igual, es una cuestión de principios, tenemos que asegurarnos de que la integración europea es justa, y la justicia, en este caso, significa que tenemos que seguir las normas de la misma forma en todas las partes".

De lo contrario, ha dicho, "habría un riesgo de que una parte de Europa pensase que está siendo acusada por otra parte y esto es algo que no nos podemos permitir".

Según ha señalado, "hay muchos países siguiendo las normas, incluso en situaciones muy difíciles". Como ejemplo ha puesto España, donde, según ha destacado, "las autoridades locales están teniendo que tomar decisiones muy difíciles y ha habido muchos sacrificios, pero ahora podemos ver cuáles son los frutos positivos de esas reformas y lo mismo debería de ocurrir en todas partes".