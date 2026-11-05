Kategora convertirá la histórica fábrica Corominas de Zorrotzaurre en Bilbao en un hub de innovación

Fachada de la histórica fábrica Corominas de Zorrotzaurre, en Bilbao - KATEGORA

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La promotora inmobiliaria y gestora vasca Kategora ha iniciado la rehabilitación de la histórica fábrica de Corominas, ubicada en la isla de Zorrotzaurre de Bilbao, con el objetivo de transformarla en un nuevo espacio dedicado a la innovación, el emprendimiento y la creación de empresas.

Según ha informado Kategora, el antiguo edificio acogerá una plataforma independiente que impulsará nuevas startups tecnológicas a partir de retos reales del ecosistema empresarial vasco. Además, será un espacio abierto donde emprendedores, empresarios, inversores y profesionales compartan experiencia empresarial e iniciativa emprendedora para generar nuevas oportunidades de crecimiento para Euskadi.

Las obras en Corominas comenzaron la última semana de octubre y está previsto que el espacio inicie su actividad a finales de 2027. El proyecto, según ha destacado la promotora, permitirá "recuperar un edificio histórico en Bilbao, de más de un siglo de antigüedad, transformándolo en un lugar pensado para compartir conocimiento, generar oportunidades y construir nuevas ideas empresariales".

Asimismo, ha resaltado que la rehabilitación supondrá "la recuperación de un inmueble centenario con un importante valor arquitectónico e histórico para Bilbao, adaptándolo a las necesidades de una nueva generación de profesionales, emprendedores y empresas".

La antigua fábrica Corominas Industrial, diseñada en 1923 por el arquitecto Manuel María Smith, constituye uno de los elementos patrimoniales más reconocibles de Zorrotzaurre y uno de los últimos vestigios de la actividad industrial que marcó durante décadas la historia económica de Bilbao.

Kategora ha remarcado que no busca solo "recuperar un edificio centenario, sino devolverle su vocación original, ser un lugar donde se crea actividad económica". "Si hace un siglo allí se fabricaba, ahora será el punto de encuentro entre talento, innovación y emprendimiento, donde empresas consolidadas y nuevos emprendedores trabajen juntos para construir las compañías de las próximas décadas", ha subrayado.

La promotora ha adelantado que habrá espacios donde los equipos trabajen sobre retos reales de negocio y salas para reunirse y compartir proyectos, además de un 'txoko' con capacidad para cincuenta personas.

Tras su rehabilitación, Corominas acogerá encuentros empresariales, foros sectoriales, presentaciones de proyectos y sesiones de networking, con un objetivo común, "que el talento emprendedor, la experiencia empresarial y la inversión se encuentren y den lugar a nuevas empresas", según ha señalado Kepa Apraiz, CEO y fundador de Kategora.