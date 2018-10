Kenny Garrett y Chano Domínguez, en el Getxo Jazz

Actualizado 01/03/2018 17:56:46 CET

El Festival Internacional de Jazz de Getxo contará con el saxofonista Kenny Garrett, "una de las grandes referencias" del jazz contemporáneo, y el pianista Chano Domínguez, "exponente" del jazz flamenco, en su 42ª edición, que abrirá el circuito de Jazz de Euskadi del 4 al 8 de julio, según han anunciado este jueves.

Como es habitual, los conciertos "estelares" y del Concurso de Grupos del Getxo Jazz se celebrarán en la plaza Biotz Alai, mientras que las actuaciones de la sección Tercer Milenio, junto con la programación para público familiar, podrán disfrutarse en la plaza Estación de Algorta.

Su cartel de conciertos incluirá el jueves 5 de julio a Kenny Garrett en formato de quinteto, acompañado por Vernel Brown al piano, Corcoran Holt al bajo, Marcus Baylor a la batería y Rudy Bird a la percusión.

Según han explicado desde el certamen vizcaíno, el saxofonista de Detroit es "un referente" del jazz contemporáneo y está considerado como "el más destacado de los herederos musicales" de la última época de Miles Davis, su descubridor.

Desde joven destacó con el saxo, el clarinete y la flauta y a finales de los 70 comenzó su andadura en la Duke Ellington Orchestra. Su primer disco como líder, 'Introducing Kenny Garrett', llegó en 1984 y, a lo largo de su trayectoria, "ha mostrado siempre un sonido característico y una melodía distintiva, incluso cuando maneja diferentes lenguajes musicales".

En los últimos años, ha indicado desde el Getxo Jazz, ha seguido "creciendo como compositor y líder" de su propia banda, que abarca ritmos que van desde el straight jazz a los sonidos más contemporáneos, "sin olvidar los guiños a los ritmos caribeños y a artistas como Chick Corea o Chucho Valdés".

Su discografía reúne una veintena de trabajos que cierra, hasta la fecha, 'Do Your Dance' (2016) y en 2010 obtuvo, junto con John McLaughlin, Chick Corea, Christian McBride y Vinnie Colaiuta, el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Instrumental por 'Five Peace Band'.

CHANO DOMÍNGUEZ, EL 7 DE JULIO

Por su parte, el pianista gaditano Chano Domínguez llegará a Getxo este proyecto el sábado 7 de julio, acompañado por Javier Colina (contrabajo), Guillermo Mc Gill (batería), Blas Córdoba (cante y palmas), Ismael Suárez 'Piraña' (percusión) y Tomasito (guitarra).

Según ha recordado el festival vizcaíno, a los 18 años formó su primer grupo, la banda Cai, con la que grabó tres discos, entre ellos 'Más allá de nuestras mentes diminutas'. En la década de los 80, creó el grupo Hixcadix, con el que dio "el salto al panorama internacional", y en 1992 formó su propio trío, junto a Javier Colina y Guillermo Mc Gill, con el que "empieza a materializar la fusión de los ritmos del flamenco con las formas musicales del jazz".

En 2000 se unió al proyecto de Fernando Trueba 'Calle 54', junto a músicos como Tito Puente, Gato Barbieri, Chucho Valdés, Paquito D'Rivera, Jerry González, Michel Camilo y Eliane Elias. Según ha explicado el Getxo Jazz, "precisamente para recuperar el espíritu de esa producción y celebrando sus 40 años de andadura musical, en 2018 pone en marcha Calle 54 sextet, una formación en la que reúne a varios de sus colaboradores habituales".