Kiko Veneno, Duncan Dhu, Sidonie, Diamond Dogs, Luke Winslow King Band, Smile y Akatz, en el DalecandELA Fest 5

Cartel del DalecandELA Fest 5 - DALECANDELA

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El Puerto Viejo de Getxo acogerá del 17 al 20 de septiembre la quinta edición del DalecandELA Fest 5, festival que tiene como objetivo la concienciación y apoyo activo a los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y ofrecerá las actuaciones de Kiko Veneno, Duncan Dhu, Sidonie, Diamond Dogs, Luke Winslow King Band, Smile y Akatz, entre otros.

Según han informado este miércoles los organizadores de este festival, la asociación DalecandELA, también actuarán No Quiero, LFD Mambo Express, Still River, Quique González, La Sonrisa de Julia, Neomak, Begut, Mäbu, Marte Lasarte, Malmö 040, Diamond Dogs, Gonzalo Portugal y The Rock & Kids Band.

La jornada inaugural del jueves 17 de septiembre iniciará el festival con los ritmos jamaicanos de Akatz y el directo de No Quiero, compartiendo escenario con LFD Mambo Express y Still River.

El viernes 18 de septiembre la programación se volcará hacia la memoria y la autoría nacional con el esperado reencuentro de Duncan Dhu, el cancionero de madurez de Quique González y el pop elegante de La Sonrisa de Julia.

Además, el sábado 19 de septiembre se desplegará una jornada extensa y diversa encabezada por la maestría de Kiko Veneno y el pop psicodélico de Sidonie, a quienes acompañarán la fusión tradicional y electrónica de Neomak, junto a las propuestas de Begut, Smile, Mäbu y Marte Lasarte.

Finalmente, el domingo 20 de septiembre cerrará esta edición con Malmö 040, el rock clásico de los suecos Diamond Dogs, el blues internacional de Luke Winslow King Band, el guitarrista Gonzalo Portugal y la propuesta familiar de The Rock & Kids Band.

La asociación DalecandELA es un colectivo que no solo recauda fondos para la comunidad científica, sino que, según ha destacado, "combate en primera línea para visibilizar la crudeza de la enfermedad, brindar apoyo directo a las familias y transformar la concienciación social en un compromiso tangible".

Con este festival, reclaman la implantación homogénea del Grado III+ de dependencia en todo el territorio estatal y la creación de un plan formativo específico y digno para cuidadores.

Desde la asociación también han organizado "desafíos de enorme calado humano", como la reciente travesía de 930 kilómetros en bicicleta tándem realizada por su fundador, Jaime Lafita, con destino a Sevilla, "una gesta que entrelaza el esfuerzo físico con la denuncia política".

El DalecandELA Fest 5 demuestra, según sus organizadores, que la cultura "puede ejercer como un verdadero motor de dignidad colectiva, transformando cada acorde y cada jornada de convivencia en un acto de resistencia frente a la adversidad y en una celebración colectiva del compromiso solidario".