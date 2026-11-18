VITORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera sesión de 'Klassikalia' explorará el diverso panorama de los sacerdocios femeninos en la Antigüedad, de mano de Núria Torrás Benezet, de la Universitat de Barcelona, y Olivia Vegas Simal, de la EHU, en el campus alavés de la EHU.

En una nota, la Universidad Pública del País Vasco ha informado que la primera ponencia explorará los fascinantes casos de las magas en el antiguo Egipto y la segunda acercará el culto de Dioniso en la Antigua Grecia.

'Klassikalia' es un seminario que se celebra dos o tres veces al año, tratando cada vez un tema diferente relacionado con alguna efeméride relevante o con algún fenómeno de la cultura popular inspirado en la Antigüedad.

El acto tendrá lugar este jueves, a partir de las 15.00 horas, en el Salón de Grados del edificio de Las Nieves de la EHU. Ha sido organizado por el Departamento de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras desde el 2022.