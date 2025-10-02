Konfekoop reclama la presencia de cooperativas en el Consejo Vasco de la Industria contemplado en el Plan Industrial

Gobierno Vasco y Konfekoop contrastan el Plan de Industria Euskadi 2030 con el cooperativismo industrial vasco

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Konfekoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi, ha reclamado la presencia de las empresas cooperativas en el Consejo vasco de la Industria, que contempla el nuevo plan industrial del Gobierno vasco y que sean reconocidas como "actores clave en la política industrial del país".

El Ejecutivo vasco y Konfekoop celebraron este pasado miércoles en Bilbao un encuentro con las principales cooperativas industriales vascas, a las que el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, presentó el Plan de Industria Euskadi 2030.

En un comunicado, Konfekoop ha recordado que desde el Gobierno vasco se va a dotar al Plan de 3.900 millones de euros a lo largo de la presente legislatura, lo que permitirá traccionar una inversión privada de 12.000 millones de euros, con lo que se movilizarán un total de 15.900 millones de euros de inversión público-privada.

Durante el acto, el consejero detalló los ejes estratégicos del Plan y destacó la importancia para la Industria de Euskadi y para toda la sociedad vasca de la aprobación el martes en Consejo de Gobierno de este Plan, "cuyo principal objetivo es sentar las bases para la creación de puestos de trabajo de alta calidad para futuras generaciones".

"Hablamos de crear empleo estable y bien remunerado que responde a las aspiraciones de nuestros hijos e hijas y les permite desarrollar plenamente su potencial, y sus proyectos personales y profesionales en Euskadi", trasladó a las cooperativas.

El consejero resaltó que este plan se presenta en un momento histórico de "máxima incertidumbre" en el contexto comercial y geopolítico mundial. "Ante esta incertidumbre, este Plan apuesta por nuestras certezas: más industria y más Europa. Este plan ayudará a nuestra industria a dar un salto cualitativo para garantizar el futuro económico de nuestro país, y el bienestar y el progreso para las siguientes generaciones. Porque la industria es nuestra fuente de progreso, riqueza, bienestar y empleos de calidad", añadió.

COOPERATIVAS

Por su parte, los representantes de la Mesa Industrial de las Empresas Cooperativas que coordina Konfekoop trasladaron al consejero sus principales retos y prioridades como el acceso a financiación, especialmente a fondos públicos, adaptados a la naturaleza cooperativa; la necesidad de articular medidas para acceder a sectores y mercados con futuro; el impulso de consorcios cooperativos de I+D y exportación, que fortalezcan la competitividad internacional o mecanismos para mitigar riesgos políticos y comerciales en las inversiones de las cooperativas vascas en el exterior.

A partir de estas prioridades, Konfekoop reafirmó que la soberanía industrial estratégica constituye una "prioridad" en la agenda de las empresas cooperativas y defendió que las cooperativas industriales -que representan ya el 11% del PIB industrial vasco y cuentan con una clara proyección internacional- sean reconocidas como "actores clave" en la política industrial del país.

En coherencia con ello, se subrayó la relevancia de que el modelo cooperativo obtenga un reconocimiento institucional pleno, tanto en el ámbito normativo como en las políticas públicas, por su contribución a la política industrial, a la cohesión social, y al desarrollo territorial.

En este sentido, la presidenta de Konfekoop, Rosa Lavín, recalcó la importancia de que la Confederación de Cooperativas de Euskadi esté presente en el Consejo vasco de la Industria contemplado en el Plan.

Konfekoop ha destacado que el encuentro ha servido para impulsar un espacio de diálogo estable entre el Gobierno Vasco y las cooperativas industriales, con el objetivo de que las medidas del Plan se traduzcan en "oportunidades concretas para un sector que factura más de 8.000 millones de euros anuales y genera más de 21.000 empleos en Euskadi".