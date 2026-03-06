Konkekoop y Kooperatiben Kontseilua reconocen la contribución de las mujeres al desarrollo de las cooperativas

El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Confederación de Cooperativas de Euskadi han celebrado este viernes un acto en Vitoria-gasteiz - CSCE

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Confederación de Cooperativas de Euskadi-KONFEKOOP han celebrado el Día Internacional de la Mujer con un acto reivindicativo celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que se ha reconocido "el esfuerzo, la dedicación y la implicación diaria" de mujeres que con su trabajo hacen avanzar las empresas cooperativas.

Las mujeres vascas representan el 53% del cooperativismo, según han informado en un comunicado el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y la Confederación de Cooperativas de Euskadi.

Ambas entidades han puesto en valor el compromiso de muchas mujeres con el proyecto cooperativo en su día a día, en un acto que ha reunido a medio centenar de representantes de diferentes empresas cooperativas .

La secretaria general técnica de Kooperatiben Kontseilua, Belén Balerdi, ha afirmado que "existen muchas mujeres que, sin ocupar cargos de representación, desempeñan o han desempeñado un papel esencial en el día a día de nuestras cooperativas".

Por su parte, la presidenta de KONFEKOOP, Rosa Lavín, ha manifestado que muchas mujeres "sostienen nuestras cooperativas desde posiciones no visibles, haciéndolas día a día más igualitarias". En representación de las mujeres homenajeadas, ha agradecido el reconocimiento la abogada laboralista de LKS Next Andere Arriolabengoa.

El evento también ha contado con una ponencia de la filósofa e historiadora del arte Isabel Melén titulada 'Las mujeres trabajadoras en los gremios de la Edad Media y Moderna', con la que ha realizado un repaso histórico de la aportación de las mujeres en la construcción hasta llegar a las referentes que han abierto caminos en sectores masculinizados.