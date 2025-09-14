Kontsumobide inicia el lunes una campaña para que 450 empresas se adhieran al Sistema Vasco de Arbitraje

Archivo - La campaña se desarrollará en las tres capitales y en las localidades más pobladas de Euskadi - IREKIA - Archivo

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, inicia este lunes, 15 de septiembre, una campaña para lograr que 450 nuevas empresas se adhieran al Sistema Vasco de Arbitraje, incidiendo especialmente en empresas que desarrollan su actividad comercial en línea.

Según ha informado el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, la campaña se desarrollará en las tres capitales vascas y en las localidades más pobladas de los tres territorios históricos, y el instituto se ha fijado el objetivo de lograr 450 nuevas adhesiones al arbitraje.

En la actualidad son más de 17.000 las empresas adheridas a la vía del arbitraje, y la presente campaña se centrará en: academias, autoescuelas, agencias de viaje, centros de actividades, comercios de electrodomésticos, empresas y comercios de construcción, empresas de limpieza, empresas de mensajería, gimnasios, hoteles, hostales, agroturismos, inmobiliarias, seguros, ópticas, estética, talleres de reparación y compraventa de vehículos, tiendas de muebles, tiendas de informática y tintorerías.

El director de Kontsumobide, Tontxu Rodríguez, ha insistido la importancia de la vía del arbitraje como "el mejor sistema para la persona consumidora ante esos conflictos.

Ha recordado que se trata de un sistema "rápido, gratuito e imparcial", y que "también ofrece a las empresas beneficios y refuerza su compromiso con la calidad y las personas".