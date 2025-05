Kontsumobide pide desconfiar de mensajes de hijos o familiares que piden dinero al momento, ante el aumento de fraudes

BILBAO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo recomienda desconfiar de mensajes de hijos o familiares cercanos que piden dinero en el momento, tras detectar un aumento de fraudes de este tipo que se perpetran a través de SMS.

En un comunicado, Kontsumobide ha explicado que, en esta ocasión, se ha detectado una campaña de mensajes fraudulentos por SMS en la que los delincuentes dicen ser nuestro hijo o hija y piden dinero a través de Bizum o transferencia bancaria diciendo que están en apuros o que han tenido que cambiar de móvil.

Según ha advertido, con estos mensajes, sus autores pretenden dar "una sensación de emergencia para que la víctima actúe con rapidez y sin pensar ni razonar lo que está ocurriendo". Por ello, ha recomendado que, antes de tomar ninguna decisión, es importante "recurrir al sentido común e intentar contactar a través de otro medio con nuestro hijo o hija". Además, según ha apuntado, es habitual que estos mensajes fraudulentos contengan faltas de ortografía.

Ante el crecimiento de la ciberdelincuencia, Kontsumobide recomienda bloquear el número al recibir al mensaje y ponerse en contacto con el familiar si se tienen dudas, pero siempre en el número de teléfono que tenemos registrado, nunca en el nuevo número que indica el SMS.

Otra opción para comprobar la veracidad de la situación es llamar directamente por teléfono al número remitente del mensaje y realizar una pregunta que solo nuestros hijos o familiares sepan responder.

Si no se ha llegado a interactuar con el SMS, ni efectuado ningún pago es conveniente bloquear el número de teléfono y eliminar el SMS. Además, se puede informar al Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) del fraude a través del buzón de incidentes.

Si se ha pagado o interactuado con el SMS, se aconseja informar cuanto antes a la entidad bancaria para que pueda tomar medidas de protección. Es recomendable obtener una prueba de dicha comunicación (número de registro, acuse de recibo, copia de email etc.)

También se recomienda presentar una denuncia ante la Ertzaintza, la policía municipal, la Policía Nacional o la Guardia Civil; reportar y bloquear a través de WhatsApp el número a través del cual se haya contactado supuestamente con el familiar; y guardar todas las pruebas posibles del fraude, como capturas de pantalla, números de teléfonos utilizados, conversaciones y justificantes de transferencias o Bizum si los hubiera.

Ante cualquier sospecha, ha advertido Kontsumobide, "no hay que fiarse" y es recomendable aplicar la regla de "confianza cero" y no seguir las indicaciones recibidas ni compartir información personal, bancaria o sensible, "aunque el mensaje parezca venir de alguien cercano".