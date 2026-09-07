Kosner Baskonia y Surne Bilbao Basket disputarán la Euskal Kopa de baloncesto en Mendizorrotza

Presentación de la Euskal Kopa de baloncesto - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pabellón municipal de Mendizorrotza en Vitoria-Gasteiz será el escenario en el que Kosner Baskonia y Surne Bilbao Basket disputen el título de la Euskal Kopa 2026-27 el próximo martes 15 de septiembre, a partir de las 18.00 horas.

La nueva edición de este torneo se ha presentado este lunes en la sede de las Asociaciones Deportivas de Álava en una cita donde ha participado Ana López de Uralde, concejala de Deporte, junto a Luis Mari Sautu, presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, Luismi Corres, máximo responsable de la Federación Alavesa de Baloncesto, además de representantes del Baskonia y Bilbao Basket.

López de Uralde ha destacado que la disputa de esta nueva edición de la Euskal Kopa en el pabellón de Mendizorrotza "va a permitir a la afición baskonista tener una toma de contacto con la nueva plantilla y poder ver en directo por vez primera a esos nuevos fichajes y jugadores con los que familiarizarse y a los que animarán sin descanso tanto en Liga, Euroliga y Copa del Rey".

El año 2020 fue la anterior ocasión en la que se disputó la Euskal Kopa en la capital alavesa y también en Mendizorrotza, con el Baskonia como equipo campeón, tras vencer al Bilbao Basket en un duelo que terminó con victoria del conjunto vitoriano (87-77).

López de Uralde ha hecho un llamamiento tanto a la afición vitoriana como bilbaína para acudir al pabellón de Mendizorrotza el próximo martes y "disfrutar de la gran fiesta del baloncesto vasco".

Kosner Baskonia también se alzó con el titulo de la Euskal Kopa en la pasada edición al imponerse al Bilbao Basket (95-91) en un partido disputado en Barakaldo.